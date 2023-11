Kan etablere bedrift i løpet av 24 timar

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserer måndag ei ny ordning for oppstart av nye bedrifter. Tidlegare kunne det ta opptil 30 dagar å få etablert eit selskap. Gjennom eit privat-offentleg samarbeid blir det no ei heildigital løysing. Brukarar skal kunne registrere ei ny bedrift i nettbanken eller i eit rekneskapsprogram. Målet er at næringsdrivande kan etablere eit selskap på 24 timar.