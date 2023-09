Høgreordførar i Ørsta

Per Are Sørheim frå Høgre blir den nye ordføraren i Ørsta. Det er klart etter ein koalisjon mellom Høgre, Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre. Dermed er Tore Thon frå Frp sett til sides som ordførar. Frp kapra 5 nye mandat i kommunestyret og er det største partiet i Ørsta med til saman 10 mandat. – Ørsta er i ein krevjande økonomisk situasjon, men vi vil prøve å levere gode tenester til innbyggarane, seier den nybakte Høgreordføraren Per Are Sørheim til NRK.