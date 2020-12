Fiskerstrand på rundens lag

Brighton-keeper Cecilie Fiskerstrand startet sin andre kamp for sesongen og ble belønnet med plass på rundens lag etter søndagens kamp i engelsk superliga. 24-åringen hadde nok å gjøre i Brighton-målet da ligatoer Chelsea vant 1-0. Hadde det ikke vært for Fiskerstrand, kunne sifrene vært annerledes mot Maren Mjelde, Guro Reiten, Maria Thorisdottir og co. Fiskerstrand gikk til Brighton like etter årsskiftet. Tidligere har hun spilt for Fortuna Ålesund, Stabæk og LSK Kvinner.