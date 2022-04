I et lite lager på Norsk senter for økologisk landbruk helles ei blanding av algefiber og tørkede fiskerester ned i ei maskin. Begge deler er avfall som ellers ville blitt sendt til forbrenning.

– Etter at politikerne bestemte seg for å avvikle pelsdyrnæringen er det ingen som har bruk for dette lenger, sier seniorforsker Anne-Kristin Løes.

Skjult inne i avfallet, finnes noe verdifullt.

Fiskebein inneholder store mengder fosfor. Et grunnstoff som brukes i gjødsel og som er i ferd med å bli en mangelvare.

Fosfor hentes fra mineraler man finner i gruver. Den viktigste bruk av fosfor er som gjødselstoff i landbruket. Årevis med utvinning gjør at mange viktige kilder er i ferd med å gå tomme. Flere har advart mot konsekvensene som kan komme i form av matmangel og sult.

Tredoblet pris

For norske bønder betyr det en tredobling av prisen det siste året, og store økonomiske utfordringer. For fattige land kan det på sikt bety sultkatastrofer.

– Det ligger enorme muligheter i å utnytte fiskeavfallet som vi i Norge kaster. Hadde vi spredt det som gjødsel, hadde det tilsvart en tredel av dagens kunstgjødselbruk her i landet, sier doktorgradsstipendiat Joshua Fenton Cabell.

I løpet av de neste tre årene skal han og kollegene på NORSØK Tingvoll finne den beste måten å utnytte restproduktene på.

Doktorgradsstipendiat Joshua Fenton Cabell og seniorforsker Anne-Kristin Løes leter etter den perfekte gjødselen fra fiskeavfall. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Fisk i åkeren

I 2019 gjennomførte NORSØK et prosjekt hvor de brukte fiskebein som gjødsel på planter. Det ga en så god effekt at de nå går videre med forsøkene gjennom et felles europeisk forskningsprosjekt kalt Marigreen.

Avfall fra fiske- og algeindustrien blir til gjødselpellets hos NORSØK på Tingvoll. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Gjødsla vi lager her nå, skal sendes ned til Romania, Hellas og Danmark for å testes under andre klimaforhold enn her hjemme, sier Løes og starter på nytt maskinen som skal presse avfallsgrøten sammen til tørre, letthåndterlige pellets.

Trenger alternativer

Tanken om å lage økologisk gjødsel av fiskeavfall er ikke ny. Den har bare ikke fått sitt store gjennombrudd ennå. Mye av årsaken har vært konkurranse fra billig kunstgjødsel.

Felleskjøpet er størst på distribusjon av kunstgjødsel i Norge. Også der registrerer de at det forskes på nye og alternative gjødselløsninger.

– Fosfor er i det lange løp en begrenset ressurs. Det er viktig å utnytte de fosforkildene vi har på en effektiv og miljøriktig måte. Uansett om de tilføres i form av mineralgjødsel, husdyrgjødsel eller andre produksjoner, sier landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet Agri.