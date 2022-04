Gjødselgiganten Yara frykter «historisk matvarekrise»

Unge arbeidere sår sukkerrør på plantasjen Santa Lucia, rundt 20 mil nordvest for Brasils største by São Paulo. Det er et hardt arbeid og rundt 30 varmegrader på åkeren. Men arbeideren Wesley Ico jobber på spreng:

– Hvordan går arbeidet? spør jeg.

– Det går bra, Gudskjelov, svarer han.

– Men det er svært varmt?

– Ja, litt varmt er det jo, gliser han.

Landbruksarbeideren Wesley Ico i sving på åkeren i delstaten São Paulo. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Etter at åkeren er sådd, kommer traktoren med gjødselmaskinen. Det er avgjørende for å sikre en god avling på plantasjen,

Frykter kraftig nedgang

– Gjødsel er grunnleggende, og ekstremt viktig for driften. Det sier plantasjeeieren Fernando Zancaner, som eier et gårdsbruk på størrelse med Oslo by.

– Uten gjødsel kunne vi ikke ha oppnådd den produktiviteten som vi har, sier han til NRK.

Plantasjeeeren Ferando Zancaner frykter en kraftig nedgang i produksjonen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Området her i det indre av delstaten São Paulo er et av de mest fruktbare i verden. Her dyrkes sukkerrør, soya, mais og andre landbruksvarer som selges over hele verden.

Brasil er en av verdens største eksportører av matvarer, men nå skaper krigen i Ukraina stor bekymring blant folk i landbruket:

– Det er mangel på kunstgjødsel, og prisene stiger, sier Fernando Zancaner.

– Vi er svært bekymret, og jeg frykter at vi kan få en nedgang på opptil 40 prosent av produksjonen, sier eieren av plantasjen.

Stor norsk virksomhet

En av de store leverandørene av kunstgjødsel til Brasil og resten av verden er norske Yara. NRK besøker selskapets moderne fabrikk i Sumaré utenfor São Paulo.

Sjefen for Yara-Brasil, Olaf Hektoen, minner om hva gjødsel betyr for å mette verdens befolkning:

Olaf Hektoen er sjef for Yaras virksomhet i Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– 50 prosent cirka av verdens matvareproduksjon er takket være kunstgjødsel. Så hvis vi ikke hadde hatt gjødsel å tilføre jorda, så hadde vi mista halvparten av verdens matvareproduksjon, sier Hektoen.

Yara har kunder i 60 land, og Brasil er det største markedet, med rundt en tredel av den totale virksomheten. Brasil vil ha en nøkkelrolle i fremtidens matproduksjon, sier Yara-sjefen:

– Ja, det er et av de land som bidrar mest til at vi faktisk produserer nok mat i verden. Og det er et av de markedene som fremdeles har potensial til å vokse mer, sier han.

Avhengig av Russland

Men Brasil er også svært sårbar i dagens krisesituasjon. I en av hallene i fabrikken ligger det et fjell av kalium. Det kommer fra Russland, og er et av de viktigste stoffene som trengs for å gjødsle jorda, sier Yaras sjef i Brasil.

– Hviterussland og Russland utgjør til sammen 40 prosent av kaliumeksporten i verden nettopp når det gjelder det viktigste produktet, som heter MOP.

Kalium fra Russland på lager hos Yara i Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Nå er leveransene av kalium helt i det uvisse:

– 40 prosent er en så stor andel av verdens eksport at det er umulig å ikke bli påvirket når eksportstrømmene stanser fra konfliktområdene, understreker Olaf Hektoen.

Krigen i Ukraina har ringvirkninger over hele verden. Og gjødselgiganten Yara forbereder seg på en situasjon den aldri før har vært i:

– Det er fremdeles tidlig i en så tragisk konflikt som denne vi står midt inne i. Men alle tegn tyder på at vi står overfor en historisk stor matvarekrise, avslutter Olaf Hektoen, Yaras sjef i Brasil.