Ber om 60 dagers ubetinget fengsel for tre av soldatene

Statsadvokaten ber om 60 dagers fengsel for tre av de belgiske spesialsoldatene som havnet i slagsmål på Åndalsnes i februar. For to andre ber hun om 30 dagers fengsel. Hun ber om at en får 21 dager i fengsel, mens de to siste 24 dager.

Statsadvokaten ber om at straffen for alle blir ubetinget.

Åtte belgiske spesialsoldater er tiltalt for vold etter masseslagsmålet på Åndalsnes i februar. Forsvarerne til soldatene skal holde sine prosedyrer i retten senere i dag og i morgen.