Bamba klar for Brann

Brann bekrefter sent i ettermiddag at spissen Daouda Bamba fra Kristiansund BK har signert en avtale med klubben ut 2021-sesongen. – Her finnes en mulighet til å kjempe om titler i Norge og spille europacup i årene som kommer, sier Bamba til klubbens hjemmeside.