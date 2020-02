Slutter som Eurovision-kommentator

– Jeg har vært så heldig å gjøre denne jobben i mange år, og fant ut at ti var et fint og rundt tall å avrunde på, sier Viksmo-Slettan.

Han synes det er ekstra hyggelig at ledelsen i Underholdningsavdelingen gjerne ville ha han med videre.

– Alt har sin tid. Det er viktig for oss som har vært med noen år, å ta et skritt til siden slik at andre også får sjansen, sier Viksmo-Slettan.

I KØBENHAVN 2014: Olav Viksmo-Slettan har kommentert ti Eurovision-finaler. Foto: Rikke Askersrud / NRK

Viksmo-Slettan tok over som kommentator da Norge arrangerte Eurovision i 2010.

Han har tidligere trukket frem at det å kommentere på hjemmebane er et av de beste minnene.

Han ser tilbake på Eurovision-karrieren som både utfordrende og morsom, og legger til at han er takknemlig for støtten han har fått fra norske MGP-tilhengerne.

– De er virkelig hjelpsomme, positive og fin-fine folk. De kommer jeg til å savne, sier han.

Les mer: Disse møter Norge i Rotterdam

Saken fortsetter under videoen.

Det ble sterke reaksjoner da KEiiNO kvalifiserte seg til Eurovision-finale. Produsent Hege Nelvik som sitter ved siden av Olav, har også valgt å trekke seg fra Eurovision. Du trenger javascript for å se video. Det ble sterke reaksjoner da KEiiNO kvalifiserte seg til Eurovision-finale. Produsent Hege Nelvik som sitter ved siden av Olav, har også valgt å trekke seg fra Eurovision.

Takker for innsatsen

MGP-sjef Stig Karlsen vil takke Olav for sin innsats i kommentatorboksen gjennom 2010-tallet.

– Han har vært stemmen som har ledet oss gjennom kanskje den største TV-festen av de alle. Det med en god balanse av respekt for hvert lands bidrag. Samtidig som han med underfundig og lun humor har påpekt de mange obskuritetene og merkverdighetene, som av og til dukker opp i verdens største musikkshow, sier Karlsen.

– Olav har vært grundig i sitt arbeid, og har mesterlig presentert fakta, kuriositeter, i sammen med personlige betraktninger, sier han.

Olav setter stor pris på samarbeidet med MGP-sjefen de siste årene.

– Det er enormt kult å se hvordan Stig har inkludert alle i MGP-arbeidet. Han lytter helhjertet til innspillene han får, så det forundrer meg ikke om vi snart får en norsk vinner igjen, sier Olav.

Han vil ikke legge skjul på at seier kan allerede være i siktet førstkommende mai.

Se Olav mimre tilbake til sine høydepunkter, med kollega Edward af Sillén fra Sverige:

Saken fortsetter under videoen.

Olav Viksmo-Slettan og Edward af Sillén har kommentert for henholdsvis Norge og Sverige i snart ti år sammen. På tiden har de rukket å reise Europa over, og oppleve mange ting. Her får du kommentatorenes mest minneverdige øyeblikk Du trenger javascript for å se video. Olav Viksmo-Slettan og Edward af Sillén har kommentert for henholdsvis Norge og Sverige i snart ti år sammen. På tiden har de rukket å reise Europa over, og oppleve mange ting. Her får du kommentatorenes mest minneverdige øyeblikk

Arvtaker allerede bestemt

Hvem som kommer til å ta over som kommentator i mai, er allerede bestemt. Men Stig Karlsen holder kortene tett til brystet.

– Det skal vi komme tilbake til i april. Men at det blir noen med ett genuint bankende hjerte for Eurovision kan jeg allerede røpe, sier Karlsen.

I MALMÖ 2013: Olav Viksmo-Slettan, her fra kommentatorboksen i Malmö 2013. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Viksmo-Slettan mener hans arvtaker må finne det som fungerer best for ham eller henne, men er klar for å bistå med hjelp.

– Hvis det skulle trengs, deler jeg naturligvis alt jeg sitter på. Forresten, jeg har en «advarsel»: Dette kommer til å bli enda kjekkere enn det man hadde forestilt seg! Takk for meg.