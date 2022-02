– Publikum er en stor og viktig del av et direktesendt TV-show, og publikum tilfører en stemning og en nerve som har vært sårt savnet, sier prosjektleder for MGP Stig Karlsen.

Han er svært lykkelig over at de nå kan fylle H3-arena med ca. 500 mennesker under finalen 19. februar.

Stig Karlsen, prosjektleder for MGP. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Frem til nå har MGP som er en av Norges største musikkonkurranser sunget for tomme saler på grunn av korona.

Men i går kveld la regjeringen frem lettelser i koronatiltakene der de blant annet opphevet antallsbegrensning på arrangementer. Det betyr at salen endelig kan fylles igjen.

Elsie Bay blir å se på scenen under finalen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Også artisten Elsie Bay er i ekstase. Hun er forhåndskvalifisert til finalen og blir å se på scenen lørdag 19. februar.

– Det blir helt fantastisk, og en helt ny opplevelse! Jeg er så glad for at det nå er mulig. Da får vi oppleve MGP litt mer slik det skal være – som en stor folkefest, sier hun.

Avstandskravet er fjernet

I lokaler der man har faste tilviste plasser, som på kino og i konsertsaler, så fjernes nemlig avstandskravene når publikum sitter i tilviste seter. Alle setene i salen kan nå benyttes.

FORHÅNDSKVALIFISERT: Subwoolfer er blant artistene som skal opptre på lørdag. De er allerede forhåndskvalifisert til finalen. DELFINALIST: Maria Mohn skal kjempe om finaleplassen kommende lørdag. DELFINALIST: Sofie Fjellvang skal kjempe om finaleplassen kommende lørdag. DELFINALIST: Kim Wigaard skal kjempe om finaleplass kommende lørdag. DELFINALIST: Alexandra Joner skal kjempe om finaleplassen kommende lørdag.

Selv om det nå er mulig med publikum blir det fortsatt tom sal under delfinalen på lørdag og under sistesjansen 12. februar, dette er for å beskytte produksjonsteamet og artister mot smitte.

Slik så det ut med publikum i 2019. Foto: nrk

– Fantastiske nyheter

Endre Fagervold, MGP-fan og styremedlem i ESC Norge, synes det er gledelige nyheter.

– Det var mange av oss MGP-fans som hadde sett for oss en vanlig sesong med folkefest rett før jul, så at det da ble endringer nasjonalt var jo trist, men dog forståelig. Det å høre at det nå vil bli publikum i salen er fantastiske nyheter som jeg vet vil glede mange!

GLADNYHET: Jeg er klar for fest. Noe jeg er veldig sikker på at mange MGP-fans kommer til å bli med på!, sier Endre Fagervold, i ESCNorge. Foto: Privat



Samtidig er han glad for artistene sin del, som også får oppleve en finale med heiende publikum.

– Det kan være med å gi det lille ekstra for alle sammen! legger Fagervold til.

Også Lindmo, Kåss til kvelds og Nytt på nytt jobber med å øke publikumsantallet etter regjeringens pressekonferanse på lørdag.