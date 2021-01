Slik sparte Minn og Gard nær 6000 kroner i måneden

Er det en ting vi nordmenn er gode på, så er det å kaste ting.

Hver og en av oss kaster nesten fem kilo klær i året, ifølge Norsk institutt for bærekraftforskning.

– Alt i alt bunner det i at vi eier for mange ting, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

Hun sier det er en sammenheng mellom å ta gode økonomiske valg og gjøre jordkloden en tjeneste.

– Hvis vi begynner å bruke det vi faktisk har, og unngår å kjøpe nytt, sparer vi både penger og miljøet.

Kjæresteparet Minn Saung Thit Aung Zaw og Gard Flydal Rorgemoen tar enkle miljø- og pengebevisste valg i hverdagen.

De har regnet ut at de til sammen har spart 5800 kroner i måneden. Og deres oppskrift kan alle la seg inspirere av.

1. Bruk all maten du handler

Hvert år går over 42 kilo spiselig mat rett i søpla fra hver og en av oss, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer mat for tusenvis av kroner for en familie.

Aung Zaw og Rorgemoen oppfordrer til å fryse ned maten du ikke bruker opp. Da varer den lenger.

Når de lager middag, lager de ofte for store porsjoner som kan spises ved en senere anledning.

– Hold kjøleskapet oversiktlig, da unngår du at mat blir gjemt og glemt. Vi prøver å kaste minst mulig mat, men vi har stor forståelse for at folk synes det er vanskelig, sier guttene.

For to år siden gikk paret over til en helvegansk livsstil. På sin felles Instagram-konto «Veganergutta» deler de lettvinte veganske oppskrifter til en billig penge.

Billig mat kan se lekker ut og smake godt. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

Paret har regnet ut at de sparer cirka 3300 kroner i måneden ved å erstatte kjøtt med bønner, linser og tofu.

– Det er ikke realistisk at alle skal kutte ut kjøtt helt. Men å minske til et par kjøttmiddager i uka, gjør godt for både lommeboka og kloden, sier Aung Zaw.

2. Kjøp brukte møbler og klær

– Jeg surfer på Finn.no nesten hver eneste dag, sier Rorgemoen.

Da kjæresteparet flyttet til Oslo for å studere og jobbe, ble brukthandel et enkelt valg fremfor å handle splitter nye møbler.

I dette hjemmet slipper bare brukte møbler inn. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Aung Zaw fant møblene han ønsket seg på bruktmarkedet på Finn. Det sparte han tusenvis av kroner på.

– Alle møblene er i god stand, og vi sparte både mye penger og klimaet for belastning ved å handle brukt, forteller guttene.

Alle plantene i leiligheten har de enten fått gratis eller kjøpt billig på nett.

3. Lån av venner fremfor å kjøpe nytt

Guttene er over gjennomsnittet interessert i klær, og miljøbevisstheten setter ikke en stopper for shoppinggleden.

Ofte bytter de klærne seg imellom.

– Siden vi er to gutter i et forhold, låner vi mye klær av hverandre. Jeg fikk nettopp fem fine Levis-bukser av Gard som han ikke passet lenger, sier Aung Zaw. Han legger til:

– De som ikke har kjæreste av samme kjønn kan bytte med en kompis eller en venninne, da har du en konstant ny garderobe.

På norgesferie i sommer lånte de både telt og utstyr av kompiser og kolleger.

– Ting som brukes sjeldent er det mer lønnsomt å låne enn å kjøpe. Dersom vi hadde kjøpt alt utstyret vi trengte til ferien, hadde det kostet flere tusen kroner, sier Rorgemoen.

4. Finn det du trenger på nye steder

Guttenes neste tips er å bruke tjenester som lar deg leie i stedet for å eie.

Paret trekker frem blant annet «Fjong» og «Nabobil» der du kan leie klær og biler til en- eller flergangsbruk. «Too Good To Go» og «Holdbart» selger mat som ellers kanskje hadde havnet i søppelkassen.

Mange kan spare tusenlapper på å redusere matsvinnet. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Da Rorgemoen studerte i Bergen gikk han og en venninne flere kveldsturer på jakt etter brukbar mat i butikkenes søppelkasser. Det kalles «dumpsterdiving».

– Det blir kastet utrolig mye brukbar mat fra norske butikker. Jeg fant mest ulike typer pålegg, sier Rorgemoen.

Selv om det gode muligheter for å finne spiselig innpakket mat, bør du også huske på at det også kan være gode grunner til at maten har blitt kastet.

5. Velg riktig strømavtale og vask klærne i kaldt vann

– Slå av lyset når du går ut av rommet, skru ned varmen hjemme og ta en kortere dusj. Det kan gjøre utslag på strømregninga di, sier forbrukerøkonom Incedursun.

Aung Zaw og Rorgemoen oppfordrer til å se etter strømavtaler som både tilbyr fornybar strøm, og å sammenlikne priser slik at du betaler det billigste alternativet.

I tillegg tipser de om å vaske klær på kaldest mulig vann for å unngå slitasje og spare miljøet.

– Mye av energien i en klesvask går til å varme opp vannet. Finn temperaturen med det kaldeste vannet på vaskemaskinen din. Det vil gjøre at klærne dine slites mindre, og du bruker mindre energi, sier Rorgemoen.

6. Lag en oversikt over det du bruker penger på

Paret har også satt opp et eget budsjett for hvor mye de sparer på å handle smart.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun mener at vi eier altfor mange ting. Foto: Øystein Løwer / Nordea

Forbrukerøkonomens beste tips for å spare penger og klima er skaffe seg en ordentlig oversikt over hva du bruker penger på.

Skriv opp hva du bruker penger på og hvor mye du bruker på de ulike tingene. Hvis noe er blitt ødelagt og du trenger noe nytt, regn ut hvor mye du sparer på en reparasjon før du kjøper en ny vare.

– For å redusere forbruket ditt og få mer ut av pengene dine, bør du få en god oversikt over hvor mye du bruker på mat og klær i måneden. Planlegg ukesmeny, skriv handleliste og kutt antall turer til butikken, sier hun.