Ikke bli bekymret om fastlegen spør deg om dette

I den nye sesongen av «Helene sjekker inn» handler det blant annet om alkoholavhengighet. På Trasoppklinikken møter Helene mennesker som får behandling for sitt misbruk.

Ingeborg Rossow er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved avdeling for rusmiddeltiltak ved Universitetet i Oslo. Foto: Arash A. Nejad / nyebilder.no

– Alkoholavhengighet og skadelig bruk av alkohol er blant de mest utbredte psykiske lidelsene, og har mest sannsynlig økt i takt med at nordmenns alkoholinntak er høyere nå enn for 25 år siden, sier Ingeborg Rossow, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Hun viser til internasjonal forskning som viser viktigheten av at primærhelsetjenesten kartlegger pasienters alkoholforbruk.

Fastleger over hele landet oppfordres til å spørre sine pasienter om deres forhold til alkohol.

– God legeskikk

– Alle fastleger oppfordres til å spørre pasienter om deres alkoholforbruk, når situasjonen passer sånn. Det er god legeskikk, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Han mener det er viktig å ta tak i folks alkoholforbruk tidlig, før det utvikler seg til å bli et problem.

– Legen kan ikke ta det opp i enhver sammenheng, men når det er relevant. Det kan være utredning av slapphet eller søvnproblemer, sier Brelin.

Torgeir Gilje Lid er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han har forsket på hvordan leger kan snakke med pasienter om deres alkoholforbruk. Foto: Privat

– Et felles mål

Torgeir Gilje Lid har skrevet doktoravhandling om hvordan fastleger kan snakke med pasienter om alkohol. I forskningsarbeidet har han sett på hvilke situasjoner legen bør spørre om alkohol.

– Legen spør rutinemessig i forbindelse med svangerskap eller fornyelse av førerkort, men det er også viktig ved fordøyelsesproblemer, høyt blodtrykk og livskriser, sier han.

Legen bør ikke vente på at pasienten viser tegn til avhengighet eller misbruk.

– Det er nok enklere for legen å snakke om røyking. Alkohol er jo også normalt og hyggelig, i tillegg til å være vårt farligste rusmiddel.

– En unik posisjon

Helsedirektoratet anbefaler at pasientens alkoholbruk blir en naturlig del av samtalen hos fastlegen.

– Fastlegen er i en unik posisjon til å ta opp alkoholforbruk når det kan være relevant, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikalsen i avdeling allmennhelsetjenester ved Helsedirektoratet.

Han legger til stadig flere får problemer med alkohol.

– Alkoholforbruket kan være relevant ved et helseproblem uten å være den direkte årsaken, sier Mikalsen.

– Må være tillit

Shahram Shaygani er spesialist i psykiatri, spesialist i rus og avhengighetsmedisin og psykoanalytiker. Han jobber som overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Trasoppklinikken. Foto: Kristin Jacobsen

Shahram Shaygani, overlege ved Trasoppklinikken, mener trygghet og tillit til legen er avgjørende.

– Om fastlegen har dårlig tid og virker stresset, vil det lukke for kommunikasjonen. Er derimot legen varm og empatisk, kan det åpne for en samtale rundt dette.

Shaygani er overbevist om at flere kan «fanges» opp hos fastlegen.

– Kanskje forteller du at du drikker to glass vin hver kveld. Legen kan da oppfordre til å redusere inntaket, en start kan for eksempel være å stoppe ved det ene glasset, avslutter han.