Pollensesongen startet rekordtidlig i år. Og i helgen er det meldt beskjeden spredning av bjørkepollen på Østlandet og Sørlandet.

Men ikke alle er klar over at pils og pollen kan være en dårlig kombinasjon.

Bare 26 prosent av alle nordmenn sier at de tror alkohol forverrer pollenallergi. Mens over 70 prosent sier at de ikke vet, eller at de tror alkohol forbedrer allergien. Det kommer frem i en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort på oppdrag fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Reagerer på stoffer i alkoholen

– Hvis du er allergisk, så kan du få en lavere toleranse for det du reagerer på når du drikker alkohol. Den allergiske reaksjonen kan også bli sterkere, sier daglig leder Kari Randen i organisasjonen.

Ifølge Astma- og allergiforbundet har over én million nordmenn mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Helsefaglig rådgiver Anna Bistrup i forbundet er ikke overrasket over at mange av dem ikke vet at alkohol kan forverre allergi.

Anna Bistrup i Astma- og allergiforbundet. Foto: NAAF

– Det er nok mange som kanskje tenker at hodepinen, og den dårlige formen etter utepils med jobben, utelukkende skyldes alkoholinntaket kvelden i forveien.

For øl, vin og sprit inneholder histamin, som produseres under gjæringsprosessen. Histamin er også kjent som et kjemisk stoff som blir utløst i kroppen når man får en allergisk reaksjon.

– I tillegg til at alkohol inneholder histamin, så reagerer for eksempel blodkar på alkohol med å utvide seg. Hvis man allerede har allergiplager som for eksempel tett eller rennende nese vil man kunne oppleve at dette blir forverret, sier Bistrup.

Mange reagere også på sulfitter, som man finner i vin. Det blir gjerne tilsatt for å hindre at det skal vokse bakterier og sopp.

– Ofte reagerer man da med hodepine, elveblest, og tett nese blant annet.

– Spør etter hjelp på polet

Alkohol kan også forsterke bivirkningene av allergimedisin.

Kari Randen i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Noen kan oppleve å bli litt trøtte av allergitabletten sin, og da oppfordrer vi å prøve en annen type medisin. Hvis man ved siden av å bli trøtt av medisin inntar alkohol, er det nok enkelte som opplever en større bivirkning, sier Bistrup.

– Du bør også lese pakningsvedlegget på medisinene dine nøye. Men det kan være lurt for allergikere å tenke seg om en ekstra gang når man drikker alkohol, legger Kari Randen til.

Siden alkohol har lite eller ingen innholdsmerking anbefales allergikere å spørre på Vinmonopolet etter alkohol med lavt histaminnivå.

– Det er ikke nødvendig å være totalt avholds. Men man kjenner sin egen kropp best. Men vær bevisst på at dersom plagene gir mer enn det smaker, bør du vurdere å velge alkoholfritt, avslutter Bistrup.