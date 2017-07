Dette dekker ikke reiseforsikringen din

Reiseforsikring er noe av det viktigste du tar med deg på ferie. Uforutsette ting kan dukke opp, man kan bli syk eller frastjålet ting og da vil man nødig sitte igjen med regningen alene.

– Du bør sjekke at reiseforsikringen dekker dine behov, og for å vite hva forsikringen dekker bør du sette deg inn i vilkårene for forsikringen, sier direktør Sverre McSeveny-Årli i Virke Reise Utland til NRK.

Ikke alle uheldige situasjoner som kan oppstå på ferie dekkes av reiseforsikringen din. Her er de vanligste unntakene i en standard reiseforsikring.

1. Streik

Køene og konsekvensene kan bli store ved streik, men reiseforsikringa dekker det ikke. Foto: DESIREE MARTIN / Afp

Får du drømmeferien din ødelagt på grunn av streik, er ikke det god nok grunn til å få penger tilbake fra forsikringsselskapet.

– Vilkårene for reiseforsikring sier at forsikringen ikke omfatter tap, skade eller utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt som inntreffer når du er på reise, sier skadeleder Ketil Voll i DNB Forsikring.

Skadeleder Ketil Voll i DNB Forsikring. Foto: DNB

Dette er en lovlig konflikt, og det er turselskapet eller turoperatørene som er ansvarlige for å gi kunden det de har betalt for, eventuelt ny avgang eller billettrefusjon.

– Her har flyselskapet ansvar for de reisende og skal gjøre det de kan for å sørge for videretransport.

2. Avlyste avganger

Flere hundre nordmenn er allerede rammet av kansellerte Norwegian-flyvninger denne sommeren. Også dette er hendelser som ligger utenfor forsikringsselskapenes kontroll.

– Flyselskapet har ene og alene ansvaret for å sørge for at deres passasjerer blir ivaretatt – enten i form av refusjon, ombooking, eller mat og overnatting. Her er det egne standardsatser satt av EU som gjelder, sier Voll i DNB.

Du kan sjekke dine rettigheter på Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator her, da lengden på reisen din er avgjørende for hva du har rett på.

3. Reise over 45 dager

Reise til Thailand? Uansett hvor du skal reise er det greit å vite at vanlig helårsforsikring kun gjelder i et avgrenset tidsrom. Foto: Colourbox

Skal hele skoleferien tilbringes i USA? Eller står backpacking på planen? Da er det greit å vite at vanlig helårsforsikring kun gjelder i et avgrenset tidsrom, vanligvis 30–45 dager. Den blir imidlertid nullstilt hver gang du er hjemme.

For at forsikringen skal være gyldig på lengre reiser og opphold i utlandet, må du tegne utvidet reiseforsikring. De fleste forsikringsselskapene tilbyr dette, men det er snakk om helt andre priser enn for en vanlig reiseforsikring.

– En helårs reiseforsikring gjelder for reiser på inntil 45 dager. Skal du være i utlandet lenger må du kjøpe en tilleggsforsikring. Kjøper man en utvidet reiseforsikring, er varigheten lengre og summene høyere, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.

4. Oppdagelsesreiser

Planlegger du turer i Himalaya, kan det være greit å vite at vanlig reiseforsikring ikke gjelder. Foto: HO/NTB Scanpix

Reiseforsikringen omfatter ikke turer og oppdagelsesreiser til steder som krever omfattende planlegging, organisering og utstyr.

– Dette gjelder for eksempel kryssing av Grønlandsisen, turer i Antarktis, Arktis, Nord-Canadas villmark og Amazonas, turer i Himalaya og andre utilgjengelige fjellområder. Men det kan kjøpes egen tilleggsdekning som omfatter ekspedisjoner, sier Vennesland i Europeiske.

5. Sykdom og plager som er kjent før du reiser

Blir du plutselig syk på ferie, så dekkes dette av reiseforsikringen. Men hvis du har en kronisk sykdom fra før som blir verre når du er på tur, så dekkes ikke det. Foto: Dusan Zidar

Reisesykeforsikringen er en viktig del av reiseforsikringen, og uventet og akutt sykdom dekkes av denne forsikringen.

– Men det gjør ikke forverring av en sykdom som er kjent før avreise, sier Vennesland.

Svangerskapskomplikasjoner og fødsel fra og med 36. svangerskapsuke er ikke omfattet av reiseforsikringen. Og avbestillingsdelen av reiseforsikringen din dekker som regel heller ikke normale følger av graviditet, som for eksempel normal svangerskapskvalme.

6. Dyre gjenstander

Assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring. Foto: Europeise reiseforsikring

Dyre gjenstander kan være vanskelig å få erstattet dersom bagasjen skulle bli stjålet.

Noen forsikringer dekker tapt bagasje inntil en sum, men det kan hende du blir frastjålet verdier for mer enn denne summen.

Hvis du har med deg den dyre sykkelen din på ferie, så er det ikke sikkert at du får igjen det det kostet hvis den blir stjålet eller ødelagt.

– Sykkel med påmontert utstyr og annet tilbehør som hjelm, sko mm, dekkes med inntil 10 000 kroner per skadetilfelle. Med Super reise erstatter vi inntil 20 000 kroner per skadetilfelle. Men sykkelen må være låst, avslutter Vennesland.