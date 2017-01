Reisemålene som kan gi deg mye for pengene

Rykker det i reisefoten? Nytt år betyr planlegging av nye reisemål, og det er blant annet mange langhelger å ta av i 2017.

TIDLIG START: Sverre McSeveny-Åril i Virke sier mange starter det nye året med å se etter reiser. Foto: Virke

– Januar er tradisjonelt den måneden mange av oss starter å søke og planlegge årets sommerferie. Reiseaktørene har mange gode tilbud i januar for å få kundene til å velge dem. Mange bestiller nå for å spare noen kroner fremfor å vente til vårparten, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør i Virke for reise utland.

Ifølge ansvarlig redaktør for reisemagasinet Vagabond, Julie Luneborg, er det ekstra mange penger å spare på lange reiser i år.

LANGE REISER: Julie Luneborg i Vagabond sier du kan gjøre mange gode kjøp på lange reiser i år. Foto: Vagabond

– Med mange billige flybilletter til reisemål langt borte, kommer man seg overraskende langt for en billig penge. Noe som igjen gjør at man også kommer seg til land hvor kostnadene for å leve og reise er langt lavere enn Norge og Europa.

Her får du eksperttipsene som kan gjøre årets ferie til en prisvinner

1. Sri Lanka

FINT FOR ALLE: Sri Lanka er et attraktivt reisemål for de fleste, og det er både billig å komme seg dit og feriere der. Foto: Colourbox

Det er billig og enkelt å komme til Sri Lanka, sier Julie Luneborg.

– På Sri Lanka er prisnivået lavt, og du får usedvanlig mye for pengene her. Her kan du bo på 5-stjerners hoteller til en brøkdel av internasjonal pris. Du kan også leie luksusvillaer med personale for en veldig hyggelig pris, sier hun.

Julie sier videre at dette er et utmerket reisemål for både barnefamilier, par og backpackere.

– Sri Lanka byr på både sol og bad, og eventyr i innlandet.

Generelt er det ikke lenger risiko knyttet til det å være norsk borger i Sri Lanka, slik tilfellet var tidligere på grunn av Norges involvering i fredsprosessen, skriver Utenriksdepartementet på sine nettsider.

2. Nordkysten av Spania

SOL OG BAD: Spania er et populært reisemål, men man bør prøve litt nye steder enn de typiske turistfellene. Foto: Roel Beurskens / Colourbox

Uroligheter i andre steder av verden gjør Spania til et sikkert og rimelig ferieland, sier Vagabond-sjefen.

– Spania er et av de rimeligste landene i Europa, og selv om Spania i alle år har vært en favoritt blant nordmenn, er det stor grunn til å tro at 2017 igjen blir et rekordår.

Hun sier Spania har mer å by på enn solsenger og paraplydrinker langs strendene.

– Jeg vil foreslå at man reiser litt utenfor allfarvei. Er du matinteressert vil jeg anbefale nordkysten av Spania og San Sebastian. Atlanterhavet er helt klart litt kaldere, men San Sebastian gir deg nok av strandliv for det, og byen er som et mini-Barcelona.

3. USA

POPULÆRT: Til USA er mange direkteflyginger og tilbud i fleng. Foto: Anette Torjusen / NRK

Aldri har vi hatt så mange direkteruter til USA og aldri har det vært så rimelig å fly over dammen, sier Luneborg.

Fra Oslo kommer du deg direkte til San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Miami og New York.

– Selv om dollaren er høy, er USA et relativt rimelig feriemål hvis du holder deg unna de største byene.

Ifølge Avinor er det ni direkteruter til USA fra Oslo i 2017.

For eksempel kan du få billetter fra Bergen til Miami i Florida fra mellom 4500 kroner og 5000 tur/retur i juni, juli og august.

Til sommeren øker flyselskapene kapasiteten med 16.000 seter i uken, skriver Aftenposten.

4. Thailand

LAVE: Levekostnadene i Thailand er lave og derfor kan man leve billig. Foto: Colourbox

– Vi har regnet på totalkostnaden for en to ukers ferie for en familie på fire, og det ble faktisk billigere å reise til Thailand enn å bo på Mallorca. Ene og alene fordi levekostnadene i Thailand er så mye lavere, sier redaktør og daglig leder i magasinet Reiselyst, Torild Moland.

I tillegg er flyprisene til Asia svært lave om dagen, og du kommer til Bangkok for under 4000 kroner per person tur/retur.

– Strand-Thailand er fint også om sommeren, selv om det er regntid. Regnet kommer mest som små ettermiddagsbyger.

TROPENE: Torild Moland i magasinet Reiselyst anbefaler ferie i Asia. Der er det mange idylliske øyer å velge mellom. Foto: Magasinet Reiselyst

Andre alternativ i Asia er Vietnam og Filippinene, to land som øker i popularitet blant nordmenn.

– Filippinene har over 7000 idylliske tropeøyer, med alt fra fotturer i risterrasser og til utdødde vulkaner, til mikrobryggerier i hovedstaden Manila og kiting på verdensberømte Boracay.

5. Bulgaria

FOTTURER: Bulgaria er et fint land å gå på fotturer i, og har flere steder som er verdt å besøke. Foto: Eugene Sergeev / Colourbox

– Bulgaria er et av Europas billigste ferieland, og kan by på mye mer enn fyll og fest på Sunny Beach,

Moland sier det er et land som har mye å by på hvis man kommer seg bort fra de typiske turistfellene.

– Faktisk var storbyen Plovdiv på Lonely Planets hitliste for 2015, og det er både fine fotturer og stille strender for den som kommer seg bitte litt ut av «charterland».

6. Kroatia

HISTORISK: Klart vann og mye historie gjør Kroatia til et attraktivt reisemål. Foto: Colourbox

– Kroatia er et av mine personlige favorittland, hvor den nordlige delen rundt Istiai er preget av sin tid under Venezia med italiensk innflytelse på mat og drikke.

Den koselige byen Rovinj er nordmenns favoritt om sommeren.

– Men reis like gjerne til Opatija, hvor Keiser Franz Josef hadde sin sommerresidens og derfor var fiffens foretrukne feriested i gamle dager. Eller ta bilen med på øyhopping fra nord til sør. Mange av øyene er forbundet enten med bro eller ferge. Man kan starte med Krk og dra videre til Rab, PAG og derfra videre sydover via for eksempel Hvar og Korcula, før man ender i Dubrovnik.

7. Maldivene

PÅ ØNSKELISTA: Maldivene bør ikke lenger være en fjern drøm, mener ekspertene. Både fly og bo har blitt mye billigere. Foto: Colourbox

– For den som vil reise litt lenger, er tiden for å ta drømmeturen til Maldivene i Indiahavet, sier Reiselyst-sjefen.

Hun forteller at flybillettene har gått kraftig ned etter at Qatar og Emirates åpnet direkterutene til Doha og Dubai fra Oslo.

– Disse to selskapene, samt Turkish Airlines, har veldig gode priser ned i 6000 kroner tur/retur.

Ifølge Moland er Maafushi mest utbygd og lettest tilgjengelig. Der er det over 30 gjestehus på en øy med 2500 lokale. Øya er bare 1,5 timer med lokal ferge fra hovedstaden Male.

– Det koster rundt 15 kroner i transport, og vel fremme får du fin overnatting for 500 kroner for et dobbeltrom. Mat og drikke holder lave, lokale priser. Nedturen for mange er at det ikke selges alkohol på de lokale øyene, men det får man leve med.

8. England

HETT: Fly til London kan du få for et par hundrelapper og det er en fin start på en ferie i England, mener ekspert. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Pundet er historisk lavt, og flyprisene til London er på bunnivå, sier Moland.

Hun tror England blir en favoritt i 2017 for mange.

– London er jo vel og bra, jeg var selv der med familien i fjor sommer og fikk krysset av alle barnevennlige høydepunkt som London Eye, Madame Thussaud, Naturhistorisk Museum og så videre. Men Storbritannia er så mye mer. Jeg vil anbefale alle å ta toget. Det er enkelt, raskt og økovennlig. Toget går nesten over alt i Storbritannia, og med et togpass er det også en rimelig transportform.

9. Skiferie i Polen

POLSKE ALPER: I Polen kan du kombinere slalåm og storbyliv i Krakow. Zakopane har fine løyper for familier og er et godt alternativ til franske, tyske og italiensk alpinanlegg. Foto: Colourbox

Man trenger ikke reise til de sveitsiske, østerrikske, italienske eller franske Alpene for å stå på slalåm. Polen byr på gode skimuligheter.

– Zakopane er bare en liten busstur unna flyplassen i Krakow, hvor vi som kjent kommer direkte fra Oslo for bare noen hundrelapper. Kombinasjonen Krakow / Zakopane er perfekt for en langhelg eller en uke, og Zakopane har gode skimuligheter for hele familien, sier Torild

Zakopane har nok bakker til å holde en middels kjører i ånde noen dager.

– Zakopane og paradegaten Kupowki er vakrest om vinteren. Da lokker restauranter og barer med gløgg og varm øl, altså. Dessuten er jo prisnivået i Polen generelt lavt, så her både spiser og drikker man for svært mye mindre enn hjemme i Norge.

10. Hellas

USLÅELIG: Sommer i Hellas er å anbefale. Billig og idyllisk, mener Vagabond-sjefen. Foto: Heidi Odde Karstensen / NRK

Luneborg i Vagabond har Hellas som sin heteste anbefaling for 2017.

– Sommer i Hellas er uslåelig. Havet er varmt og deilig. Det er rimelig, og er du ute i god tid får du tak i billige flybilletter, sier hun.

Hun har følgene tips til en vellykket ferie.

– Styrer du unna de største og mest populære øyene, så finner du idylliske fiskelandsbyer og øyer som du nesten kan ha for deg selv. Fastlands-Hellas kan være vel så fint som øyene, og her trenger de sårt å få i gang turistsesongen igjen.

I fjor satte de greske myndighetene inn noen strakstiltak for å få flere turister til å komme tilbake til Hellas.

– Det betyr at de blant annet satte inn flere direkteruter til mindre populære steder i Hellas som for eksempel Kalamata på fastlandet.

11. Norge

BILLIG: Du kan få en billig ferie i Norge med mange opplevelser, mener norsk reiseliv. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Noe av det beste av Norge er gratis, nemlig naturen vår. De siste årene har både nordmenn og utenlandske gjester virkelig fått øynene opp for vandre- og sykkelmulighetene over hele landet, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Hun sier det er fullt mulig å reise billig i Norge.

– Mange av destinasjonene har godt tilrettelagte transportmuligheter, så man kan reise relativt rimelig. Man kan også bo billig på turisthytter eller camping.

CAMPING: Man kan feriere billig i Norge, mener Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge. Foto: Privat

Byene våre er også gode alternativer for en begrenset lommebok, understreker hun.

– Flere gallerier og museer tilbyr gratis inngang, og populære attraksjoner som Ekebergparken og Vigelandsparken i Oslo koster ingenting. I tillegg tilbyr flere byer pass som gir tilgang til attraksjoner og transport for en rimelig penge.