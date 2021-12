Nyttårstalen: – Vi hører ofte at vi er for få og ikke viktige nok

Johansen viser til at det i dag bare er barn i Troms og Finnmark som har rett til å få undervisning i kvensk eller finsk på skolen. Kunnskapsdepartementet kommer heller ikke med forslag om å endre dette når ny opplæringslov snart skal vedtas.

– Vi kvener hører ofte at vi er for få, at vi ikke er viktige nok. Det brukes blant annet som begrunnelse for at vi ikke kan få delta i avgjørelser om vår egen fremtid, og at våre barn, som bor utenfor de kvenske kjerneområdene, ikke skal få muligheten til kvenskopplæring, sier Johansen i talen.

Han viser videre til alt det positive som skjer i de kvenske miljøene. som åpningen av Ruija kvenmuseum i Vadsø i august.

I talen nevner han folk som på ulike måter har stått på for kvensaken.

Det er andre gang Kai Petter Johansen holder nyttårstale. Også denne gangen gjør han det på kvensk, et språk som han ikke har vokst opp med, men har lært seg i voksen alder.

Kvensk nyttårstale blei sendt på NRK2 nyttårsaften kl. 1800 og kan også ses i NRKs tv-spiller.