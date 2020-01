Vinnerne av Vixen Influencer Awards

Fredag kveld samles norsk influenserbransje til Vixen Influencer Awards i Gamle Logen i Oslo sentrum. Blant finalistene er det tre influensere som har fire nominasjoner hver. Det er Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand, Sophie Elise Isachsen og Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy.

De to førstnevnte kan skimte med lange karrierer på blogg og sosiale medier, mens Sandøy startet sin blogg i september 2019.

Jørgine Massa Vasstrand og Vegard Harm er begge nominert til prisen Folkets favoritt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han og kjæresten har reist fra Alta, og mener det ville vært kjedelig å reise slukøret hjem. Men noen takketale har han ikke skrevet.

– De er så forskjellige de prisene, sier han, og legger til at han tar det som det kommer.

Gjort få rød løper forberedelser

Det er første gangen 42-åringen skal på rød løper, og legger ikke skjul på at han er spent på vei inn i lokalet.

Asbjørn Sandøy og kjæresten Christine Pedersen på rød løper på Vixen Influencer Award. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Den røde løperen er preget av glitter og glam, men Sandøy har gjort få forberedelser.

– Jeg har kjøpt ny bukse, og så har jeg med det viktigste, kjærest, for jeg kan ikke gå alene, sier han og ser bort på kjæresten Christine Pedersen.

I kategorien «årets stjerneskudd» konkurrerer Sandøy mot blogglegenden Emilie «Voe» Nereng.

Emilie Nereng har 11 års erfaring fra bloggbransjen, og er nå tilbake i rampelyset og nominert til to priser. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

To år etter at hun la ned bloggen for godt, er hun tilbake i rampelyset med matinstagrammen Emilienutrition. Der har hun fått 85.000 følgere siden hun skiftet navn i april 2019.

I kategorien «årets influenser mat» var det Karen Elene Thorsen, som står bak instagramkontoen «Fattig student». Hun sa fra scenen at hun var nominert i fjor også, da hadde hun 20.000 følgere, men i dag har hun 210.000 følgere.

– Da visste ingen hvem jeg var, sa hun da hun takket for prisen.

Karen Elene Thorsen fikk prisen i kategorien «årets influenser mat». Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Funkygine» vant for andre år på rad

Den første prisen ble delt ut av tvillingene Vita og Wanda Mashadi, de startet med prisen i årets influenser mote. Vinneren ble Jenny Skavlan, og juryen trakk frem fokuset på gjenbruk i begrunnelsen.

– Jeg føler at det gjenbruksgreiene mine har jeg holdt på med så lenge at det ikke var verdt å kaste en pris på, for det har ikke noe for meg sånn nyhetsverdi, men det at det blir verdsatt blir jeg skikkelig, skikkelig glad for, sa Skavlan fra scenen.

Jørgine Massa Vasstrand vant prisen for årets influenser trening og helse for andre år på rad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand fikk prisen i kategorien «årets influenser trening og helse». Dermed vant hun prisen for andre år på rad, og det sa hun at hun ikke hadde forventet fra scenen.

– Ekstra hyggelig å bli lagt merke til for det man egentlig prøver å formidle som er først og fremst trening, samtidig som det blir krydder av alt mulig annet, så tusen, tusen takk dette betyr veldig, veldig mye, sa hun fra scenen.

Alle finalistene:

Vinnerne markeres med fet skrift fort løpende.

Årets influenser mote:

Janka Polliani

Anniken «Annijor» Jørgensen

Rawdah Mohammed

VINNER: Jenny Skavlan

Helene Ekra

Årets influenser beauty:

VINNER: Eveline Karlsen

Kristine «Makeup by KK» Keiseraas

Karolina Maria «Karolinagriciute» Griciute

Dajana «Danajamakeup» Tomanovic

Tim Kristian

Årets influenser trening og helse:

Pia Seeberg

VINNER: Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand

Camilla «Treningsfrue» Aastorp Andersen

Peder Kjøs for «Hos Peder»

Camilla Lorentzen

Årets influenser livsstil:

Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy

Hanna-Martine Slåttland Baller

Marna «Komikerfrue» Haugen Burøe

VINNER: Sara Emilie «Saraaemiliee» Tandberg

Mina Jacobsen

Årets influenser interiør:

Sonja Olsen

Amalie Fagerli for «Svenngården»

Christer Lavold og Adele Tårnes for «Villa Tromsø»

Marius Erlandsen og Mona Stenseth Erlandsen for «Villa Frednes»

VINNER: Halvor Bakke

Årets influenser mat:

Linda Stuhaug

Emilie «Emilienutrition» Nereng

VINNER: Karen Elene «Fattig student» Thorsen

Trine «Trines matblogg» Sandberg

Ida Gran Jansen

Årets influenser underholdning:

Herman Flesvig

VINNER: Jan Thomas og Einar Tørnquist for «Jan Thomas og Einar blir venner»

Agnete «Agnetesh» Husebye

Else Kåss Furuseth

Victoria Skau

Årets gullpenn:

Ingeborg Senneset

Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy

Sigrid Bonde Tusvik

Årets sterke mening:

Ole Wold

Kristin Gjelsvik

Adam Schjølberg

Fredrik Solvang

Jennie Sofie

Årets stjerneskudd:

Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy

Emilie «Emilienutrition» Nereng

Lise «Pengesnakk» Vermelid Kristoffersen

Hanne-Lenes vegetar

Årets business:

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand

Synnøve og Vanessas podkast

Sophie Elise Isachsen

Camilla Pihl

Årets forbilde (Specsavers sin pris):

Else Kåss Furuseth

Iselin Guttormsen

Adam Schjølberg

Sara Emilie Tandberg

Mina Jacobsen

Folkets favoritt:

Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy

Nina «Småbarnsforeldre» Maaø-Ruden

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand

Veronica «#yummymummy» Simoné

Vegard Harm

Årets influenser:

Mina Jacobsen

Emma Ellingsen

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand

Agnete «Agnetesh» Husebye

Sophie Elise Isachsen