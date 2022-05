Vil lytte til Zelenskyj-ønske om Eurovision i Mariupol

I natt vant Ukraina Eurovision Song Contest for tredje gang. 2022-seieren er likevel helt unik, ikke bare for Ukrainerne, som parallelt med folkefesten opplever at hjemlandet blir invadert.

Ukraina fikk nemlig rekordmange 439 poeng fra publikumsstemmene.

Les også: Ukraina vann Eurovision

Italiensk politi sier søndag at de avverget et russisk hackerangrep mot Eurovision-sendingen, skriver Reuters. Dermed fikk publikum uforstyrret se bandet Kalush Orchestra rappe seg til seier.

Ukraina ble tidlig trukket frem som favoritt til å stikke av med seieren i årets Eurovision. Krigen har samlet folk rundt sangkonkurransen.

HEIER: Fansen heiet frem det Ukrainske bidraget under årets Eurovision. Foto: SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ikke i tvil om hvor han igjen vil samle folk neste år, når landet etter tradisjonen skal være vertskap for sangkonkurransen.

– Vårt mot imponerer verden, musikken vår erobrer Europa. Neste år skal Ukraina være vertskap for Eurovision, skriver Zelenskyj på Telegram.

Nærmere bestemt vil Zelenskyj ha Eurovision til Mariupol. Havnebyen øst i Ukraina har gjennom krigen vært tungt beleiret. I det siste har byen vært mest kjent for kampene om stålverket Azovstal.

BESTEMT: Volodymyr Zelenskyj er bestemt på at han ønsker Eurovision til Mariupol i Ukraina. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Det er her det oppstår problemer. Hva om Ukraina og Mariupol fortsatt er i krig med Russland om et år? Og hva om Eurovision-kommentator Timur Miroshnychenko fra ukrainsk nasjonal-TV igjen må kommentere finalen fra et bomberom i Kyiv?

Kulturministeren vil høre på Ukraina

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) synes man skal lytte til at Ukrainas president Zelenskyj har sagt at landet vil være vertskap for finalen selv.

– Da synes jeg vi skal forholde oss til det. Dersom det likevel skulle bli aktuelt å avholde finalen i et annet land, er det NRK selv som må ta stilling til om de eventuelt vil tilby seg å gjennomføre arrangementet.

Trettebergstuen vil forholde seg til at Ukraina selv vil avholde Eurovision-finalen. Foto: AMALIE BERNHUS ÅRTUN / NRK / AMALIE BERNHUS ÅRTUN / NRK

Trettebergstuen mener det er flott at musikk samler folk på en sterk måte på tvers av landegrenser, og sier det er hele poenget med Eurovision.

MGP-general Stig Karlsen sier tiden får vise om en Eurovision-finale i Mariupol i Ukraina lar seg gjøre.

– Jeg tror Ukraina kommer til å jobbe hardt for at Eurovision blir i hjemlandet. Så får vi se hva EBU og den ukrainske kringkasteren kommer frem til.

RØRT: MGP-general Stig Karlsen ble rørt av å se Ukrainas bidrag i årets Eurovision. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Karlsen var selv i Torino i Italia og så årets finale, og synes det var emosjonelt å se vinnerbandet Kalush Orchestra på scenen.

Charlo Halvorsen er konstituert direktør for Marienlystdivisjonen i NRK. Han sier dialogen om Eurovision går gjennom EBU, som er ansvarlig for produksjonen.

– Vi skal få arrangert et flott Eurovision til neste år. Om det er i Ukraina eller et annet sted, er det interessant for oss også.

EBU: Unike utfordringer

Om Ukraina ikke kan avholde Eurovision neste år, vil ikke det være første gang et vinnerland ikke kan arrangere finalen.

Ifølge Eurovisionekspert Morten Westgaard fra Eurovision Norway er det vanlig at et av de såkalte topp-fem-landene, bestående av Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Spania og Italia, holder finalen på vegne av andre. Forrige gang det skjedde var i 1980, forteller eksperten.

Her får Kalush Orchestra vite at de vant Eurovision 2022. Du trenger javascript for å se video. Her får Kalush Orchestra vite at de vant Eurovision 2022.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) sier i en uttalelse etter finalen at de nå starter planleggingen av neste års Eurovision med ukrainas nasjonale kringkaster UA:PBC.

– Åpenbart er det unike utfordringer knyttet til å arrangere neste års konkurranse, heter det fra EBU.

Tror Storbritannia får finalen

Eurovisionekspert Westgaard tror det mest sannsynlige er at Storbritannia blir bedt om å arrangere Eurovision i 2023.

– Både på grunn av andreplassen, og at de vil arrangere. Ukraina og Storbritannia har et godt forhold. Storbritannia har arrangert på vegne av andre land tidligere, sier han.

Sverige og Spania er også mulige kandidater, ifølge Westgaard. De har også gått ut og sagt at de kan arrangere.

EKSPERT: Eurovisionekspert Morten Westgaard tror Storbritannia er den heteste kandidaten til å få finalen, dersom Ukraina ikke kan holde den selv. Foto: MARTIN FJELLANER FR / MARTIN FJELLANER FR

Jostein Pedersen, frilansjournalist og tidligere Eurovision-kommentator, synes det høres voldsomt ut at Ukraina skal arrangere finalen i Mariupol.

– Det mest sannsynlige er at EBU tar saken i egne hender og sier til BBC eller NOS at de skal arrangere neste år, sier Pedersen.

Tidligere Eurovision-kommentator tror også Storbritannia er en aktuell kandidat for finalen. Han trekker samtidig frem Nederland som et mulig vertsland. Foto: NRK

Han tror landet vant på rene sympatistemmer, og mener det ligger mye mellom linjene i Ukrainas bidrag.

– At det ikke skal blandes politikk i noe så enkelt og naivt som en sangkonkurranse er bare tull. De synger om sin egen mor, som kunne overføres til mor Ukraina, alle mødres mor som ba om fred. Det kjøpte vi tilskuere.

Nato: – Stor offentlig støtte

Det Ukrainske vinnerbandet, med vokalist Oleh Psiuk i spissen, skaper såpas stor oppslutning at forsvarsalliansen Nato søndag kommenterer sangkonkurransen.

– Jeg vil gratulere Ukraina med seieren i Eurovision. Dette er ikke noe jeg tar lett på, fordi vi så i går den store offentlige støtten fra hele Europa og Australia for modige Ukraina, sa Natos visegeneralsekretær Mircea Geoana ifølge nyhetsbyrået AFP.

VOKALIST: Her er vokalist Oleh Psiuk rett etter finalen. Foto: Heiko Junge / NTB

Vokalist Psiuk tror likevel ikke det bare er sympati som sender landets bidrag til topps.

– Sangen var nummer én ifølge flere bookmakere. I det siste har jeg også hørt sangen i flere land vi har besøkt de siste ukene, sa Psiuk på spørsmål om han tror folk bare stemte på dem på grunn av krigen.