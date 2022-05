– Det er vanskeleg å våkne om morgonen å ikkje vite om familien din er i live. Desse missilane er som ein rulett, så det spelar ingen rolle om vi er i Torino eller Ukraina. Vi er her for å bevise at ukrainansk kultur eksisterer.

Det seier Oleh Psiuk til NRK Ukeslutt frå Torino i Italia. Han er frontfigur i Kalush Orchestra som no skal representere krigsråka Ukraina i årets store musikkonkurranse.

For å få til eit intervju med Kalush Orchestra har vi ein tolk i Ukraina som oversett intervjuet via Torino, der Oleh er, til Oslo der vi held til.

Psiuk seier det er utfordrande å vere i Torino akkurat no.

Ukraina skal, etter mykje usikkerheit, stå på scena under årets konkurranse. Det var først venta at bandet skulle opptre via eit videoopptak, men dei fekk seinare lov til å reise til Torino.

Syng om «mor Ukraina»

– Sangen «Stefania» blei skriven lenge før krigen starta, og var dedisert til mora mi. Men den har fått ei anna, djupare meining no etter krigen starta, seier Psiuk til NRK.

Etter invasjonen av landet fortel Oleh at mange har brukt songen som eit symbol på at Ukraina er landet deira, eller at mi mor er Ukraina.

LYST: Sceneshowet til Ukraina under konkurransen vil vise lite tvil om kven som står på scena. Foto: Andres Putting / EBU

Sidan invasjonen starta har alle menn mellom 18-60 år blitt beordra til å bli att i landet. Det fekk også konsekvensar for Kalush Orchestra.

Kva synest du om at din eigne folk frå Ukraina kanskje ikkje får med seg songen og showet?

– Det er den verste følelsen, seier han.

Ein frå bandet er igjen i Ukraina medan resten bandet er i Torino.

Oddsen har ein klar favoritt

På oddslista til Eurovisionworld er Ukraina ein klar vinnar av årets Eurovision Song Contest. Ifølgje bookmakarane er det 44 prosent sjanse for ein ukrainsk siger. Det ukrainske bandet har fått med seg kva bookmakarane seier.

– Denne sigeren ville vore viktig for alle ukrainarar fordi kvar ein siger er viktig for oss. Eg er sikker på at det ville hjelpt på moralen, seier rapparen.

WOOF: Noregs bidrag Subwolfer under første øving i Torino. Foto: Nathan Reinds / EBU

Noreg ligg per 6. mai på 7. plass på oddslista med 2 prosent sjanse for siger.

Dei største utfordrarane til Ukraina er truleg Italia med Mahmood & Blanco og Sverige med Cornelia Jakobs. Desse to ligg høvevis på 2. og 3. plass på oddsen.

Dette skal skje den neste veka

Komande tysdag er det den første semifinalen. Då skal 17 land bli til ti land. Då skal både Ukraina med Kalush Orchestra, Noreg med Subwolfer og Hellas med norsk-greske Amanda Tenfjord stå på scena.

Semifinale 1 går på NRK1 tysdag 10. mai frå klokka 21:00.

SNART KLART: Desse dagar held alle landa på med øvingar med kostymer og meir foran neste veke. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Torsdag er det den andre semifinalen, og då skal 18 land bli til ti.

Semifinale 2 går på NRK1 torsdag 12. mai frå klokka 21:00.

Totalt er det 25 land med i den store finalen laurdag 14. mai. Dei fem største landa, Italia, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, er automatisk vidare til finalen.

Den store finalen

I fjor var det Italia med Måneskin som vann Eurovision.

MÅNESKIN: Med låta Zitti E Buoni vann det italienske bandet Eurovision Song Contest 2021. Foto: Andres Putting / EBU

Men kven blir det i år?

Paljettar, fyrverkeri og eit festshow med Eurovision Song Contest kan du følge på NRK.no, NRK P1 og NRK1 gjennom heile kvelden laurdag 14. mai.