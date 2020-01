Ved Frognersteren i Oslo har de nå reist den siste av fem master, som er en del av kunstverket Roseslottet 2020. Hele prosjektet skal være ferdigstilt 8. mai - 75 år etter frigjøringen av Norge i 1945.

– Installasjonen består av fem konstruksjoner, som skal symbolisere de fem krigsårene og forskjellige sider ved motstandskampen. Disse skal bli lyssatt, og vil kunne ses fra Oslo sentrum og omegn, forklarer Vebjørn Sand. Han er kunstnerisk ansvarlig og daglig leder for prosjektet.

Monumentet skal stå i Holmenkollen i ett år.

Har fått kritikk

Vebjørn Sand har måttet tåle kritikk for prosjektet. Han har fått låne tomten gratis av Oslo kommune, men det vil koste penger å besøke installasjonen. Det har fått kritikk fra foreningen Norske billedkunstnere.

– Det blir alltid forskjellige synspunkter på ting, det er klart det. Men dette skal være et stort kunstverk, som skal være for alle. Vi må ha en liten inngangsbillett, rett og slett for å få dette til å gå rundt økonomisk.

Vebjørn Sand foran kunstverkene i Roseslottet. Foto: Runa Leinan / NRK

Hundre malerier

I tillegg til de fem konstruksjonene, så har Sand malt omtrent hundre bilder med inspirasjon fra okkupasjonen og motstandskampen i Norge. Disse maleriene blir en del av kunstprosjektet Roseslottet.

– Jeg har brukt tre år og 40 år på å male disse bildene, som vi kunstnere bruker å si. Det er fordi det ligger mange, mange år med trening og studier for å få til teknikken som kreves for å kunne lage så mange bilder på relativt kort tid.

Illustrasjon: Sandbox AS / Sandbox AS

Sand forteller at han har fått dykke ned i et spesielt fotoarkiv med bilder som har gitt han inspirasjon. I tillegg har han reist landet rundt de siste par årene for å snakke med tidsvitner, som Sand har portrettert og fortalt historien til. Tidsvitnene skal også hedres under åpningsseremonien 8. mai.

– Jeg har fått hjelp av Tore Greiner Eggan med å få tilgang på et fotoarkiv med hundre og femtitusen bilder som tyskerne tok under krigen. Da kom jeg inn i en verden og tenkte at her var det fantastisk mye for å få en tidskoloritt og ideer til å utvikle bilder.

Prosjektet har fått navnet Roseslottet, etter inspirasjon fra den tyske motstandsbevegelsen Den hvite rose. Prosjektet er et samarbeid mellom kulturlivet, staten og privat næringsliv.