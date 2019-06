Nerdrum støtter opprøret: – En kunsthistoriker er nærmest en bølle

– En kunsthistoriker er nærmest en bølle, som ler av dem som ikke følger med i klassen. Som smiler litt av dem som ikke følger med i dette store sirkuset som heter kunsten, forteller Odd Nerdrum til NRK.

Denne forsommeren har flere kunstnere med Vebjørn Sand i spissen, krevd at også de får offentlig utsmykningsoppdrag og midler fra den offentlige kunstpotten.

Blant annet sa Sand i NRK Ukeslutt i april at det er en skam at Odd Nerdrum aldri har fått et offentlig utsmykkingsoppdrag, og håpet på en skikkelig kunstdebatt i tiden fremover.

De har hatt møte med Fremskrittspartiet på Stortinget for å fortelle at de mener seg forbigått av kunsthistorikerne, som ifølge dem foretrekker modernistisk kunst.

Odd Nerdrum skaper naturtro malerier inspirert av Rembrandt og barokken, og kaller seg selv kitsch-maler. Han tok tidlig avstand fra modernismen.

DRØMMEN: Et av maleriene Odd Nerdrum maler på nå. Drømmen om å reise langt bort, sier han. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Barnslig

– En modernist er som en «full pilot». Det er ikke noe moro å gå om bord på det flyet, sier Nerdrum.

Kitsch-maleren har ikke noe imot modernisme, men han synes den er kronisk barnslig.

– Hvis man holder på med sånt så må man jo bli ganske barnslig. Hvis du leser i et kunstblad, så må du innrømme at det ser ut som at det er barn som har vært på ferde?, undrer Nerdrum.

Samtidig mener han at det er greit å være barnslig, men ikke at det «terroriserer» markedet.

– Det må ikke være slik at de terroriserer markedet, så en ikke greier seg hvis man er klassisk figurativ maler, sier Nerdrum.

Løsningen

Nerdrum mener løsningen er å innføre to likestilte retninger i utdannelsen av kunsthistorien.

– Den eneste måten en kan bli ferdig med dette på er å lage to linjer på kunsthistorie, og selvfølgelig også få inn det klassiske figurative, også i forhold til oppgaver med å lage offentlige oppdrag, sier han.

Professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, Øyvind Storm Bjerke, mener det er meningsløst tenkt av Nerdrum og at det viser at han ikke er orientert om hva som har skjedd i kunsthistorieutdannelsen de siste 30 til 40 årene.

– I dag er jo dette et svært oppdelt studium, med en rekke spesialiteter. Så hva som ligger i å todele er nesten meningsløst tenkt, sier Øyvind Storm Bjerke.

Han mener kunsthistorikerne er åpne for alle kunstuttrykk og påpeker at Nerdrum selv har vært en dominerende skikkelse i norsk kunstliv i 50 år.

– Den type maleri som Nerdrum arbeider med og som er veldig barokkinspirert har en veldig begrenset interesse blant kunsthistorikere, sier Storm Bjerke.

FIGURATIV KUNST: – Det er skrevet flere avhandlinger som er knyttet til Nerdrum og figurativ kunst, sier kunsthistoriker Øyvind Storm Bjerke. Foto: Universitetet i Oslo

Han peker på en god del andre kunstnere og hva de holder på med av kunstneriske uttrykk og at figurativ kunst har fått betydelig mer oppmerksomhet enn mye annet i norsk kunst.

Mirakel

Kritikken om hvem som får offentlig utsmykkingsoppdrag mener han er en annen skål.

– Det kan jo være grunn til å tro at kunstnere med denne type figurative tilnærming i større grad burde vært benyttet i forhold til offentlig tilgjengelig kunst og offentlige oppdrag, sier Storm Bjerke.

Han legger til at disse oppdragene ofte konkurransebasert.

– I hvilken grad de har deltatt i disse konkurransene. Det vet jeg ikke, forteller Storm Bjerke.

Nerdrum tror at hans type kunst vil skape begeistring blant folk.

– Da tror at det ville skjedd et mirakel. Folk kommer til å bli så begeistret og synes det er så moro. Det blir litt som franske salonger hvor alle var helt panegyriske på samme måte som man er i dag over fotball og Hollywood-filmer og sånn, avslutter Odd Nerdrum.

SØNNEN: Bork Nerdrum har sammen med sin bror Øde, laget en dokumentar om sin far og hans kunst. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

