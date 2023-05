Mattilsynet: Sal av Prime bryt med regelverket

Sal av dei amerikanske drikkane Prime Hydration og Prime Energy strir mot norsk regelverk, melder Mattilsynet i ei pressemelding. Drikkane har på kort tid blitt populære blant barn og unge i Noreg. Fleire av produkta frå Prime har eit høgare innhald av koffein enn det som er lov, og høgare innhald av vitamin A enn det som er tilrådd.

– Vi er difor særleg uroa over at produkta blir marknadsført aggressivt mot barn og unge. Produkta blir blant anna selt i nettbutikkar, daglegvarehandel og til og med i leiketøybutikkar, seier seksjonssjef Are Sletta i Mattilsynets seksjon for kjemisk mattryggleik.