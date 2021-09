Tre artister å se opp for på Bylarm

I dag starter den årlige bransje- og musikkfestivalen Bylarm, som arrangeres for 24. gang. Unge, lovende artister skal vise bransjen og publikum hva de duger til på 14 av hovedstadens konsertsteder.

Festivalen er først og fremst en plattform for å vise nytt talent, og ta temperaturen på fremtiden i Musikk-Norge.

NRK har snakket med tre av artistene som det er knyttet mest forventning til:

Lokoy

Bylarm-konserten er Lasses fjerde som Lokoy, men han har tidligere spilt «sikkert over 600 konserter med Sløtface», ifølge han selv. Foto: Xin Li / NRK

Lasse Lokøy (25) er en musikkprodusent og artist fra Stavanger. For noen er han mest kjent som bassisten i pønkebandet Sløtface, men det siste året har han også skapt bølger med sitt soloprosjekt Lokoy. Det har også vanket oppmerksomhet internasjonalt, blant annet fra musikkmagasiner som NME og DIY. Debutalbumet «Badminton» ble sluppet i januar i år.

Hva kan vi forvente på din Bylarm-konsert?

– Nytt repertoar, så det kommer en overraskelse. Det kommer til å være mange på scenen. Jeg gleder meg veldig mye til konserten, jeg tror jeg selv kommer til å ha det veldig gøy. Dere kan se frem til en veldig blid Lasse.

Hva motiverer deg til å lage musikk?

– I starten var det litt sånn at i stedet for å spille Playstation så lagde jeg musikk. Etter hvert ble det et behov for å prøve å lage noe som var som en utfordring. Jeg hadde et behov for å vise at jeg kunne noe mer enn å bare spille bass.

– Nå er det sånn at det å få til kule lyder og å produsere ikke oppleves så stressende mer. Det som er stress nå er mer: «Hvor ligger den neste gode låten?». Så jeg tror det er motivasjonen min nå, å prøve å bli en bedre låtskriver og å finne måter å lage bedre låter på.

Hvor ser du deg selv om 10 år?

– Om alt går bra, så bor jeg sikkert i L.A. Eller Paris kanskje, det hadde vært kult. Kanskje jeg blir en sånn Paris-kunstner. Kanskje jeg veksler mellom de to.

Hvem gleder du deg selv til å se på Bylarm?



– GABIFUEGO, Hannah Storm og Murmur. Sistnevnte så jeg på festivalen Velvær på Selvær i sommer, og hun har et sykt intenst blikk på scenen. Det var en veldig kul konsert å se.

Veps

Veps håper å få folk til å danse under sin konsert på Bylarm. Fra venstre: Helena Olasveengen, Maja Beitrusten Berge, Laura Dodson og June Urholt. Foto: Xin Li / NRK

Veps er et band fra Oslo som består av Helena Olasveengen (17), Maja Beitrusten Berge (18) Laura Dodson (18) og June Urholt (18). Sammen spiller det de kaller for hjemmelaget indiepop-rock. Bandet debuterte med EP-en «Open the Door» i sommer, og har allerede fått oppmerksomhet fra utlandet.

Hva kan vi forvente på deres Bylarm-konsert?

– Masse god stemning og masse god energi. Vi skal spille et par nye låter også, så det blir gøy. Vi håper å kunne vise litt hvem vi er, forhåpentligvis på en naturlig og fin måte.

Hva motiverer dere til å lage musikk?

– Det er jo de årene vi er i. Vi startet å spille i bandet da vi var 14, og nå er vi 18. Så det er det som har betydd noe for oss i de årene. Det er et personlig uttrykk og et sted å sette ord på følelsene våre. Et sted å skrike de ut mot et publikum.

– Det er en helt egen følelse, det rushet man får av å holde konsert. Det er noe spesielt når man ser folk danse, som vi forhåpentligvis får se på Bylarm. Det er en ubeskrivelig følelse, rett og slett.

Hvor ser dere dere selv om ti år?

–Vi elsker det vi driver med, virkelig. Vi satser jo på dette, selv om vi vet at det er et trangt nåløye. Og nå åpnes jo så mange dører, som for eksempel Bylarm. Slike ting håper vi kan hjelpe oss videre. Og om ti år håper vi det er enda flere dører som er åpne.

– Vi er så gode venner at vi alltid kommer til å ha spilleglede uansett. Vi begynte jo ikke band med en ambisjon, vi begynte fordi vi ville spille sammen, Vi kommer til å fortsette – lenge!

Hvem gleder dere dere til å se på Bylarm?

– Vi er veldig fan av et ganske nytt band som heter Fangst! Hudkreft er også dritkule.

Cham Léon

Cham Léon har en bakgrunn fra barnekoret på Operaen og har derfor teatralske trekk i sin musikk. Foto: Xin Li / NRK

Sondre Kittelsen Paalgard (24), alias Cham Léon, har drevet med musikk så lenge hen kan huske. Til tross for at hen debuterte i 2020 har de allerede rukket å gi ut debutalbumet «I (don't feel like myself today)», som markerte seg i det norske pop-landskapet. Cham Léon sier at artistprosjektet bygger mye på en teatralsk retning, og noe som er mye mer visuelt enn musikk man ellers hører på radioen.

Hva kan vi forvente oss fra din Bylarm-konsert?

– Det kommer til å bli en veldig energisk og veldig følsom opplevelse, vil jeg påstå. Albumet vi skal spille fra er veldig komplekst og det beveger seg gjennom alle følelser på spekteret, så man får både oppturene og nedturene, sånn som livet ofte er.

Hva motiverer deg til å lage musikk?

– Det er så mye! Jeg blir veldig motivert av menneskene rundt meg, og jeg merker at deres historier og deres erfaringer og måten de også påvirker meg og mitt liv på er veldig stor inspirasjon for meg, særlig med tanke på tekst.

Hvor ser du deg selv om ti år?



– Om ti år håper jeg at jeg har laget en film med et album, som et helhetlig prosjekt. Jeg har lyst til å binde sammen ulike typer kunst og det å kunne skape et rom der folk kan ta kunsten sin og musikken sin i nye retninger som ikke er så forventet. Jeg har også veldig lyst til å dra på verdensturné. Jeg har så utrolig mange mål og ting jeg har lyst til.

Hvem gleder du deg til å se på Bylarm?

– Lokoy, IMERIKA, Emilie Adams og ur Monarch gleder jeg meg veldig til å se. De er fantastiske.

