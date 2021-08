Det er ikke til å komme unna at det har skortet på live-musikkopplevelser det siste året. Men det ble festivaler i sommer, og NRK har reist land og strand rundt for å fange inn litt av magien som Festival-Norge har å by på. De siste ukene har vi besøkt Trænafestivalen, Riddu Riddu, Malakoff, Månelandingen, Audunbakken og Imingfjell.

Her kan du se noen av høydepunktene fra sommerens festivaler.

Dagny – «Somebody» Du trenger javascript for å se video.

Dagny, Malakoff.

Hvis du har vært i nærheten av en radio det siste året, er det ganske sannsynlig at du har hørt Dagnys monsterhit «Somebody». Det var likevel en spesiell opplevelse å høre låten bli spilt live. Dagny forteller til NRK at det ikke er noe i livet hennes som gir henne en like stor emosjonell utblåsning som det å holde konsert, noe hun virkelig har savnet under korona. Skal man dømme etter entusiasmen blant de oppmøtte, så hadde publikum på Malakoff også savnet Dagny.

Fay Wildhagen – «__Awake» Du trenger javascript for å se video.

Fay Wildhagen, Trænafestivalen.

De som bor på Træna påstår at stedet har en egen magi. Og etter å ha sett Fay Wildhagen fremføre låten «Awake» i de naturskjønne omgivelsene på Helgelandskysten er vi tilbøyelige til å tro dem. Hun innrømmet overfor NRK at hun ikke har øvd så mye før en konsert siden hun gikk på ungdomsskolen. I den 32 meter høye grotten på øya Sanna ga Wildhagen en unik konsertopplevelse ute i det fri.

brenn. – «Picasso» Du trenger javascript for å se video.

Brenn., Audunbakken.

Brenn. er et band som elsker å holde konsert. Som vokalist Edvard Smith Save fortalte NRK: «Helt siden jeg stod på en scene for aller første gang, var jeg sånn: «Wow, for et dop. Jeg må jage etter det»». Denne utrolige spillegleden smittet også raskt over på publikum da rockeduoen gjestet Audunbakkenfestivalen. Med baris-moshpit og baby-pyro var det over gjennomsnittlig bra stemning under konserten i Sør-Odalen.

Miss Tati – «Kuikitukile» Du trenger javascript for å se video.

Miss Tati, Trænafestivalen.

Miss Tati bød på 70-talls vibber og glemte språk da hun gjestet Trænafestivalen. Opptredenen var et bestillingsverk, hvor Miss Tati, hvis egentlige navn er Tatiana Palanca, fant frem musikk fra sine foreldres hjemland Angola. Opplevelsen inkluderte hennes søsken på scenen og hele seks språk, blant annet flere som hun forteller at foreldrene hennes selv har glemt. «Kuikitukile» er et lite glimt av den kjærligheten og omtanken som er lagt til grunne i Miss Tatis prosjekt.

Se hele episoden fra Træna her.

Kjartan Lauritzen – «Millioner» Du trenger javascript for å se video.

Kjartan Lauritzen, Malakoff.

Kjartan Lauritzen er tilbake. Med ny musikk og egen religion var rapperen fra Balestrand i sitt ess da han hoppet på scenen i Nordfjordeid. Singelen «Million» fikk opp guttastemningen, og til tross for at det er en relativt ny låt, var det likevel allsang-tendenser. Ifølge publikummere var konserten «en helt konge opplevelse», og det ser ut til at Kjartan er like storkar i hjemlige trakter som anmelderne sier. Selv erklærer han at han «har fått langt hår og blitt lasaron».

Se hele episoden fra Malakoff her.

Moyka – «Stay» Du trenger javascript for å se video.

Moyka, Audunbakken

Artisten Moyka er kanskje et ukjent navn for mange, men 23-åringen fra Hallingdal er på rask vei mot stjernehimmelen. Moyka, eller Monika Engeseth som hun egentlig heter, er både produsent og singer/songwriter. Under Audunbakken spilte hun blant annet låten «Stay», en av singlene som leder opp mot hennes debutalbum. Som Norges selverklærte popheks klarte Moyka både å sjarmere og trollbinde både Tv-seere og publikum under sin konsert.

Se hele episoden fra Audunbakken her.

Baksaas og Høyer – «Ra» Du trenger javascript for å se video.

Bendik Baksaas og Fredrik Høyer, Imingfjell.

Den dynamiske duoen Baksaas og Høyer bød på elektronika og slampoesi i skjønn forening på Imingfjellfestivalen ved foten av Hardangervidda. Låten «Ra» er ifølge Høyer en kjærlighetserklæring, og den som klarer å holde følge på teksten får seg også noen finurlige overraskelser. Duoen er – ifølge festivalsjef og jazzguru Bugge Wesseltoft – blant de mest lovende talentene innen sitt felt.

Se hele episoden fra Imingfjell her.

Motorpsycho – «The Transmutation Of Cosmoctopus Lurker» Du trenger javascript for å se video.

Motorpsycho, Månelandingen.

Motorpsycho er av den typen band som ikke trenger å si et ord på scenen for å holde på publikums oppmerksomhet. Mye ble likevel kommunisert til de oppmøtte i Fredrikstads gamleby under Månelandingen, den nedskalerte versjonen av Månefestivalen. Bandet spilte blant annet låten «The Transmutation Of Cosmoctopus Lurker» fra deres seneste album «Kingdom of Oblivion».

Se hele episoden fra Månelandingen her.

Darling West – «Better Than Gold» Du trenger javascript for å se video.

Darling West, Audunbakken.

Ekteparet Mari Kreken og Tor Egil Kreken var sikre på at de ikke skulle spille i band sammen. Heldigvis skiftet de mening, og dannet duoen Darling West. Deres «kosmiske folk» har sjeldent passet bedre enn dypt inne i skogen i Sør-Odal. I det som føles som bandets aller mest naturlig habitat fikk vi servert en musikalsk opplevelse med låten «Better Than Gold».

Se hele episoden fra Audunbakken her.

OZAS – «Hupmat Ovdal Riehpovuotna » Du trenger javascript for å se video.

Ozas, Riddu Riđđu.

Søsterduoen Ozas har politiske ytringer i ryggmargen av sitt kreative prosjekt. Derfor er det kanskje ikke overraskende at Sara Marielle Gaup Baaska og Risten Anine Kvernmo Gaup brukte sin opptreden på Riddu Riđđu til å sette lys på problematikk som berører sapmí. Låten «Hupmat Ovdal Riehpovuotna» er en protestsang mot gruvedriften ved Repparfjorden og planen om å dumpe gruveslam i fjorden.

Se hele episoden fra Riddu Riđđu her.

Se flere høydepunkter fra festivalsommer onsdag 8. september klokken 20:00 på NRK2.