Slik høres Espen Lind-versjonen av salmen «Nærmere deg, min Gud» ut

Under Olavsfestdagene for syv år siden holdt Ingebjørg Bratland og Espen Lind en konserten «Linds Reviderte» i Vår Frue Kirke i Trondheim. Konserten var ifølge Vårt Land så sterk at «det skulle mye til å holde tårene tilbake».

Så ble det stille.

Men nå har duoen endelig bestemt seg for å ta opp tråden, og skal i høst turnere Norge med kjente salmer i ny drakt. 15 byer, inkludert Linds hjemby Tromsø, er med på turneen.

Lind sier til NRK at han har tenkt litt på hvordan folk kommer til å reagere når han rører ved noe mange nordmenn har et sterkt og tradisjonsrikt forhold til som salmer.

– Tror du det vil føles uvant for publikum?

– Ja, særlig hvis man har et tett forhold til salmene vi spiller. Men jeg håper og tror at vi har behandlet disse salmene med respekt, så selv om de fremstår som uvant, så tror jeg ikke det vil oppleves som respektløst, sier Lind.

Lind: – Vi beholder det som bor i salmene

Bratland er heller ingen ivrig kirkegjenger. Men hun sier hun får mye støtte fra den kanten.

– Da vi gjorde den konserten for syv år siden var det utelukkende positive reaksjoner, også fra dem som jobba i kirka, sier Bratland.

Lind understreker at de ikke skal «remixe» salmene.

– Vi prøver ikke å fjerne noe av det som bor i dem, vi har prøvd å beholde det, sier Lind.

Ikke trendy da, ikke trendy nå

Lind er vokst opp i en agnostikerfamilie, og regner ikke seg selv som kristen. Likevel mener han at salmer skiller seg fra all annen musikk han jobber med.

– En god salme har en åndelig dimensjon som kan treffe deg, selv om du ikke er kristen eller tror på Gud. De beste salmene har et nesten universelt budskap, som trøst eller håp. Akkurat som en god låttekst kan gjøre også. Man trenger ikke å ha opplevd det samme som tekstforfatteren der heller.

Mye av grunnen til at disse konsertene nå ser dagens lys, er tilbakemeldingen duoen fikk etter urfremføringen under Olavsfestdagene.

–Ja, vi fikk ekstremt gode tilbakemeldinger på den. Jeg har alltid tenkt at vi skulle gjøre det en eller annen gang. Det er heldigvis musikk som ikke var trendy for syv år siden, og den er nok ikke trendy nå heller, så jeg tror den har et liv i dag.