Kan du disse salmene?

Ny sesong av «The Americans»

Da spionserien The Americans startet i 2013 var det så lite troverdig at USA og Russland skulle være fiender at handlingen til den kalde krigen på 1980-tallet. Nå starter sjette og siste sesong av den kritikerroste serien som i 2018 er mer aktuell enn noensinne, sier Torkil Risan i Studio2 på P2.