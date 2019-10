Salgsboom for kvinnelige norske forfattere

– Det er veldig morsomt. Boka mi er solgt til 26 land, og jeg reiser nærmest på heltid rundt og snakker om kvinnesak og feminismens historie.

Forfatter Marta Breen er en del av en stor framvoksende kvinnebølge i norsk litteratur. Og hun mener tematikken hun skriver om i bøkene sine er viktig å løfte frem, og er mye av forklaringen til suksessen.

– Jeg opplever å bli veldig varmt tatt imot, for det er veldig mange land hvor feminisme er mye mer kontroversielt enn her hjemme. Jeg møter mange som ikke tør å bruke det begrepet, eller snakke om likestillingspolitikk. Så det føles som jeg er med på noe viktig.

Les også:

11 norske verdenssuksesser skrevet av kvinner

POPULÆR: Forfatter Marta Breens bøker har blitt solgt til 26 land. Hun syns det er viktig både for litteraturen og samfunnet at kvinnelige forfatter mer enn noen gaeng gjør seg gjeldende i verden. Foto: Maria Gossé

Flere kvinner oversatt enn noen gang

Dina Roll Hansen, seniorrådgiver i NORLA (Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet), sier at det har skjedd en tydelig endring de siste årene, når det gjelder forholdet mellom antall kvinner og menn som blir oversatt.

– Vi ser en klar tendens at flere kvinnelige norske forfattere blir oversatt enn tidligere. Det har skjedd mye bare de siste tre årene. Og det gjelder alle sjangre.

Hun utdyper:

– Ser man på listen over de 25 mest oversatte norske forfatterne i 2015, var kvinneandelen 16 prosent. I 2018 var den 36 prosent.

Kvinneandelen er altså mer enn doblet. Roll Hansen mener at det er flere årsaker til utviklingen.

– Vi har jobbet veldig bevisst med å trekke frem kvinnelige forfattere. Og det er veldig mange sterke kvinnelige forfatterskap, innenfor alle sjangre. Vi har hatt noen veldig sterke bestselgere, for eksempel Maja Lunde har gjort det fantastisk i mange land, i tillegg til forfattere som Marta Breen og Siri Pettersen.

KVINNEKVARTETT: Helga Flatland, Maja Lunde, Helene Uri og Ruth Lillegraven er alle betydelige kvinnestemmer i samtidslitteraturen. Foto: Studio Vest / Berit Roald, NTB Scanpix

Viktig for litteraturen og samfunnet

Også på salgslistene her hjemme ser man en klar kvinnelig dominans. På salgslistene til Bokhandlerforeningen er seks av de ti mest solgte bøkene kvinner, fire av dem er norske. Listen toppes av norske Lisa Aisato.

Marta Breen mener det er viktig at kvinnelige forfattere blir like mye representert som menn, nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg tror en jevn balanse er bra for alle områder av samfunnet. Litteraturen vinner på det, og leserne vinner på det. Jeg tror også kvinnelige forfattere tar inn temaer som ikke mannlige forfattere går inn i, som feminisme og abortkamp.

Norlas Dina Roll Hansen er enig med forfatter Breen.

– Det er selvfølgelig viktig at litteraturen som oversettes gjenspeiler litteraturen som skrives i Norge, at det gjenspeiler mangfoldet og kvaliteten. Derfor er vi veldig glade for denne tendensen.

Den norske boka feirer 500-årsjubileum i år. Få en underholdende innføring i bokhistorien under!