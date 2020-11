Petter Northug med julesang: – Jeg har ikke vært snill gutt i år

I sommer ble Petter Northug Jr. stoppet av politiet i 168 km/t i en 110-sone på vei hjem fra en sommerskiskole på Trysil. Senere ble det funnet kokain i 34-åringens hjem. På en pressekonferanse sto Northug fram og innrømmet at han har et alvorlig rusproblem.

Northug synger blant annet at han ikke har vært snill og at han trolig ikke får noen julegaver i år.

«Det er jul over by og land, ett år har gått, hva har jeg stelt i stand?»

Videre synger han at: «Jeg har ikke vært snill gutt i år».

Og videre:

«Jeg er ingen drømmesønn, men jeg har en julebønn: Kan jeg få komme hjem til ribbe og riskrem?»

Det var avisa Nidaros som omtalte sangen først.

«Jeg var jo kongen »

Northug er ikke kjent for å være spesielt ydmyk og er det heller ikke denne gangen:

«Jeg var jo kongen, som hentet all gullan hjæm».

Samtidig kommer han i sangen i kjent stil med et par stikk til svenskene.

«Svenskene kalte meg en grisegutt, men jeg vant jo gull til slutt. Sverige sin satan, ble større enn Zlatan», synger han før han avslutter med:

«Stjernene de blinker, jeg var jo en sånn en sjøl».

– Håper Northug har lært

NRK har spurt Trygg Trafikk om hva de mener om at Northug gir ut en humoristisk julelåt, kort tid etter at han ble tatt for råkjøring på vei hjem fra en sommerskiskole for barn.

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk Ingrid Trømborg Foto: Trygg Trafikk

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk Ingrid Trømborg vil ikke si så mye om julelåten, men håper Northug har lært.

– Dersom denne sangen er et signal om at han har lært og ikke vil gjøre det igjen, så er det fint, sier Trømborg.

– Det er fortsatt noen handlinger han utsatte seg selv og sine medtrafikanter for som ikke kan forsvares. Det er alvorlig, sier hun.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Petter Northug, men har ikke lyktes. Men Per Magne Dalen som har hjulpet til med sangen sier målet er å lage en god julelåt.

– Vi håper folk vil høre på den. Petter lagde fire adventssanger i fjor. Nå ville han lage en ny julelåt i år med et mer personlig preg, sier Dalen.

– På rett vei

Organisasjonen Ung i Trafikken ser positivt på sangen fra Northug.

– Som han refererer til sangen, har han ikke vært snill gutt. Da er det gledelig at det virker som han er på bedringens vei, og at han forstår at det han har gjort virkelig ikke er bra. Jeg tror det er med på å løfte ham som person, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Pettersen Sunde.

– Hva legger du i det?

– Jeg vil tro det er mer glede rundt ham og at han har det bedre med seg selv. Det ser ut til at han har forstått alvoret og er på rett vei, sier Sunde.

Petter Northug slik mange husker ham fra glansdagene i sporet i Tour de Ski. Foto: Skjermdump

Rusproblem

Northug ble først siktet for både fartsovertredelser, besittelse av kokain og kjøring i ruspåvirket tilstand. 2. september ble det imidlertid klart at blodprøven Northug avla ikke hadde spor av rusmidler.

Dermed frafalt den delen av siktelsen som gikk på kjøring i ruspåvirket tilstand.

På en pressekonferanse i Trondheim 21. august erkjente Northug at han har et rusproblem. Han er fortsatt siktet for fartsoverskridelse og oppbevaring av narkotika. Ifølge Øst politidistrikt er saken mot Northug ferdig etterforsket og en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing, og det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for folk rundt meg. Nå er konsekvensene det at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug.