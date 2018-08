Weinstein-anklager selv anklaget for seksuelt overgrep

Det er avisen The New York Times som skriver at Asia Argento (42) skal ha betalt 388.000 dollar, tilsvarende over 3 millioner norske kroner, til den tidligere barneskuespilleren og nåværende rockemusikeren Jimmy Bennett (22).

De to spilte sammen i «The Heart Is Deceitful Above All Things».

Jimmy Bennett (t.h.) sammen med skuespillerkollega Luke Ballan i mars 2016. Foto: Alberto E. Rodriguez / AFP

Bennett anklager Argento for at hun forgrep seg seksuelt på ham på et hotellrom i California i 2013, Bennett var da nylig fylt 17 år, mens Argento var 37. Den seksuelle lavalderen i California er 18 år.

Ukjent avsender

The New York Times skriver at de har mottatt kopi av avtalen som er gjort mellom Bennetts og Argentos advokater, hvor anklagene er beskrevet. Avisen har også fått kopi av en angivelig «selfie» datert 9. mai 2013, som viser de to sammen i en seng på hotellrommet.

De to har tidligere beskrevet forholdet seg i mellom som et mor-sønn-forhold.

Ifølge Bennetts gjengivelse av hendelsesforløpet skal Argento, etter de hadde møttes på hotellrommet, ha startet å kysse ham før det gikk over til sex.

Avisen oppgir at de ikke kjenner identiteten til vedkommende som har sendt dem materialet, men at tre kilder med kjennskap til saken bekrefter at dokumentene er ekte.

Forhandlingene om avtalen og betalingsplan ble sluttført i april i år. I avtalen er en av betingelsene at Bennett skal gi fra seg billedbeviset til Argento, og at hun heretter vil ha rettighetene til bildet.

Hun skal betale de 388.000 dollarene over halvannet år og første delbetaling på 200.000 dollar ble gjort i april i år.

Kom etter Weinstein-anklager

Harvey Weinstein ble beskrevet som en av Hollywoods mektigste. Nå er han felt av angrepene fra en rekke kvinner. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Argento ble en av de tydeligste stemmene for #MeToo-kampanjen etter at hun anklaget den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein for å ha voldtatt henne på et hotellrom under filmfestivalen i Cannes i 1997. Argento var da 21 år.

På årets filmfestival holdt den italienske skuespilleren en følelsesladd tale rettet mot filmmogulen som en rekke kvinnelige skuespillere har beskyldt for overgrep: «Ting har endret seg. Vi vil ikke la deg slippe unna med hva du har gjort», uttrykte Argento.

En måned etter at Argento stod frem med anklagene mot Weinstein, kom Bennetts anklager mot Argento.

Hittil har kommunikasjonen mellom de to og deres advokater ikke vært offentlig kjent.

Asia Argento avbildet under Cannes-festivalen i år, hvor hun holdt en følelsesladd tale om overgrep i filmbransjen. Medlem av festivaljuryen Ava DuVerna, som er manusforfatter, produsent regissør, lyttet interessert. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Slitt psykisk

Advokaten til Asia Argento beskriver utbetalingen på 388.000 dollar som en hjelpende hånd til Jimmy Bennett, og hevder at Argento har vært utsatt for mennesker som har spilt på hennes styrke og svakheter.

Bennetts advokat på sin side beskriver hendelsen som skal ha funnet sted på hotellrommet som «seksuell mishandling», som har gjort at den tidligere barneskuespilleren har slitt psykisk.

Han beskriver i dokumentene som The New York Times har lest at han etter hendelsen følte seg ekstremt forvirret, krenket og støtt.

Argento har ikke ønsket å kommentere saken selv overfor The New York Times.