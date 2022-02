Komikeren fra Skien, kjent fra blant annet serien «Kongen av Gulset», fikk tøff motstand på tur med Lars Monsen. Etter flere døgn med lange dagsmarsjer i konstant regnvær var Jonis så våt, kald, sliten og sulten at han begynte å se etter mulige utveier.

– En stund var det så ille at da jeg kom forbi en liten skrent, vurderte jeg nesten å hoppe ned for å skade beinet med vilje. Jeg tenkte «heller ligge hjemme med knekt bein enn dette her», liksom, ler han.

MONSEN-JONIS-MÅLGANG-TUR5 Du trenger javascript for å se video.

– Hardeste villspor-turen jeg har gjort

Jonis er en av seks deltakere som har fått kjenne på at den kommende, fjerde sesongen av «Med Monsen på villspor» er en god del mer krevende enn den forrige. Faktisk så krevende at Lars Monsen selv omtalte en av ekspedisjonene – en vintertur med tung pulk der Mikkel Niva var turfølge – som «den hardeste turen jeg har gjort med ‘på villspor’».

BRATT SLIT: Det røynet på for både Lars Monsen og Mikkel Niva da en 60-70 kilos tung pulk skulle slepes opp fjellskrentene. Du trenger javascript for å se video. BRATT SLIT: Det røynet på for både Lars Monsen og Mikkel Niva da en 60-70 kilos tung pulk skulle slepes opp fjellskrentene.

– Det har helt klart vært et hakk opp fysisk, sier Monsen, som hver tur starter med bind for øynene – helt uvitende om både sted, turprogram og hvem han får selskap med.

Han slår fast at både utfordringene og valg av deltakere har bydd på ekstra mange overraskelser denne gangen. Ikke minst fordi deltakerne til vanlig ferdes på helt andre arenaer enn ham selv. Dermed har det blitt mye interessant prat rundt bålet også.

Disse er "Med Monsen på villspor" i sesong 4 Foto: Marius Arnesen / NRK Ekspandér faktaboks Sandra Lyng, artist

Jonis Josef, komiker

Gjert Ingebrigtsen, friidrettstrener

Mikkel Niva, programleder

Christina Rebekka Eriksen, ambulansearbeider

Lisa Tønne, standup-artist og programleder

Åpner opp om psykiske problemer

Særlig gjorde samtalene med Sandra Lyng inntrykk, der hun i løpet av turen forteller om en problematisk oppvekst med påfølgende psykiske vanskeligheter og selvmordstanker. Monsen mener det står respekt av å åpne opp om så personlige og vanskelige temaer, og tror mange kan finne trøst i åpenheten hennes.

– Lars og jeg klikka og hadde god kjemi. Vi ble på en måte kompiser, som delte både tanker, verdier og hadde dype samtaler i timevis sammen, sier Sandra selv om det nære møtet.

Lars og Sandra foretok deler av turen i såkalte 'sailjak'er Foto: Geir Evensen / NRK

– Turkompisene er alle sammen spennende og veldig forskjellige personligheter. For eksempel Gjert, en mann som har hodet 100 prosent i toppidretten, er direkte og kompromissløs. Og så får vi jo oppleve en vanvittig herlig reise i norsk natur. Det store spennet fra tjukkeste skauen til ville, bratte høyfjellet med tinder og breer, sier Monsen.

Ville fjell og bre ble den største utfordringen for nettopp Gjert Ingebrigtsen. Friidrettstreneren – med sønner som er utøvere i den absolutte verdenseliten – fikk kjenne på høydeskrekken i møte med det bratte og uforutsigbare terrenget.

Mens for Lisa Tønne var det andre ting som skapte vanskeligheter:

Lisa Tønne forteller om sine tre første netter i telt. Du trenger javascript for å se video. Lisa Tønne forteller om sine tre første netter i telt.

Tilbake til Jonis, kom han seg egentlig ovenpå igjen? Joda, det snudde da han skjønte at han hadde noe viktig å bidra med på turen:

– Jeg er en blid fyr, men har sjelden måttet jobbe så hardt som dette for å opprettholde blidheten. Smilet du ser er hardt arbeid! Men jeg tenkte at jeg er avhengig av Monsen for å overleve, og det eneste jeg har å tilby tilbake er godt selskap og godt humør, sier Jonis.

Lars Monsen med Christina Rebekka Eriksen - kjent fra serien 113 - vurderer hvor ferden går videre. Foto: Marius Arnesen / NRK

«Med Monsen på villspor» ser du på NRK1 og i NRK TV fredager fra den 11. mars.