– Personlig er jeg ikke så glad i ordet «plus size». Men det er det man kaller modeller i min størrelse. Selv skulle jeg ønske vi ikke trengte det begrepet, sier Jules Akvama.

Han er fra Oslo og er signert som modell i FYE Management - et skandinavisk modellbyrå som fokuserer på mangfold og inklusivitet i alle dens former.

Selv har han alltid vært interessert i mote, men forteller at han ble svært overrasket da han ble spurt om han kunne tenke seg å prøve ut modellyrket.

– Det er jo fordi jeg ikke har sett så mange med min kroppsbygning i modellbransjen, og da tenker man jo aldri at man skal få sjansen, sier Akvama.

MOTEUKE: I forbindelse med moteuka i Paris er det knyttet stor spenning til hva slags modeller som blir vist fram på catwalken. Vil man se flere som Jules? Foto: Jules Akvama (skjermdump) Akvama jobber blant annet med podcast, video og som skuespiller. Nå skal han prøve seg i modellyrket. Foto: Jules Akvama (skjermdump) Foto: Jules Akvama (skjermdump fra Instagram)

Plus size? Dette er et omdiskutert begrep i moteverden som blir brukt om modeller som er større enn det som ellers er vanlig i bransjen. Hva som er «vanlig» varierer, og det finnes derfor ingen klar definisjon på hvilken størrelser dette rommer.

I disse dager er moteuka for menn i Paris i gang for fullt. Og selv om det i bunn og grunn handler om hva slags trender vi kommer til å se i året som kommer, er det også spenning knyttet til modellene.

Det har nemlig blitt mer og mer vanlig å se modeller i større størrelser i både magasiner, på catwalken og på reklameplakater. Dette er blant annet et resultat av den globale kroppspositivitets-bevegelsen, som har utfordret de tradisjonelle skjønnhetsidealene.

Kjente modellnavn som Paloma Elsesser, Precious Victoria Lee og vår egen norske Ceval Omar er eksempler på kvinnelige plus size-modeller som har gjort seg internasjonalt bemerket den siste tiden.

– Så, hvor blir det av alle plus size-menn? spurte motemagasinet Vogue seg nylig.

REAGERER: Modell Soouizz Emeka Okeke lufter sin frustrasjon på Twitter. Han reagerer på mangelen på større menn på catwalken i forbindelse med moteuka. Foto: (skjermdump fra Twitter)

At det er kvinner som først og fremst har stått i bresjen i kampen om kroppspositivitet, er trolig noe av grunnen til at menn henger etter, mener Jules Akvama.

– Det er helt klart generelt et mye større kroppspress for damer enn det er for menn, sier han.

Rihannas modeller gikk viralt

Mote- og skjønnhetsansvarlig Ida Elise Eide Einarsdóttir i KK mener det ikke snakkes like høyt om mangelen på store herremodeller.

– Dette trange kroppsidealet skulle man tro hørte hjemme i fortiden. Ser man på mangfold mer generelt har det vært en stor utvikling på området.

Det gammeldagse skjønnhetsidealet er i endring, og i dag er det nærmest forventet med mangfold i moteverden, mener moteredaktøren.

– Kropp er bare er en liten del av mangfoldskaka. Kjønn, alder, hudfarge, legning, funksjonsvariasjoner og kulturell bakgrunn spiller også inn.

Einarsdóttir trekker frem Rihannas undertøysmerke Savage x Fenty som et godt eksempel. Da artisten utvidet merket sitt til å også inkludere herretøy, gjorde hun det ved å vise klærne på en rekke ulike kropper.

– Det gikk jo helt viralt. Det sier litt om hvor uvanlig det er å se «plus size» herremodeller. Og det til tross for at noen av verdens største modellbyråer har egne avdelinger for nettopp disse modellene, sier hun.

Rihannas merke Savage x Fenty har fått mye skryt for å bruke modeller i alle størrelser både på catwalken og i kampanjer. Modell Jordan Hill var blant annet å se i fjorårets show. Foto: Savage x Fenty (skjermdump)

Mener bevegelsen har gått for langt

I fjor skapte det britiske merket S.S. Daley overskrifter da de sendte ut en håndfull mannlige plus size-modeller på catwalken under moteuka i London. Dette viser at det finnes et uforløst potensial til mer kroppsmangfold også i den mannlige delen av bransjen.

Moteverden – og kanskje spesielt luksusmoten – er ikke fremst i rekken for endring.

Til tross for nødvendigheten av å vise frem flere størrelser, har kroppspositivitets-bevegelsen til tider gått for langt, mener sjefen for det norske modellbyrået Idol Looks.

– Ekstreme tilfeller er ikke sunt for verken enkeltmennesker eller for samfunnet. Det er ikke estetisk tiltalende å være overvektig, sier modellagent Amar Faiz til NRK.

– For kvinnelige modeller i motebransjen er alt over størrelse 44 for stort. Det er min personlige mening, sier modellangenten, og legger til at han også misliker modeller som er for tynne.

Det norske byåret har ingen planer om å representere herremodeller i plus-kategorien i fremtiden.

– «Dadbods» går derimot fint, sier Faiz.

FØRST UTE: Zach Miko ble kjent som verdens første mannlige «plus size»-modell representert av et stort byrå tilbake i 2016. Her fra en kampanje for Dolce & Gabbana. Foto: Dolce & Gabbana (skjermdump)

Daglig leder Jonas Mangerud i modellbyrået Heartbreak er mye mer positiv til større herremodeller.

– Dette er noe vi har prøvd å være på jakt etter over lengre tid. Vi har selv et par mannlige modeller i denne kategorien hos oss.

Han forteller at det har begynt å komme kunder som etterspør menn i større størrelser, men at slike modeller rett og slett er vanskelige å finne.

– Det er langt færre menn enn det er kvinner i denne bransjen. Og selv om det finnes kunder som etterspør større menn, så er det ofte slik at forslagene som dukker opp ikke treffer hundre prosent, sier han.

Britiske James Corbin var en av de svært få større herremodellene på catwalken under moteuka i London i fjor. Her fra en kampanje for italienske Valentino. Foto: Valentino (skjermdump) Modell Soouizz Emeka Okeke har gjort kampanjer for Gucci og Nike. Foto: Tarik Carroll (skjermdump) Kyle Andrew har blant annet vært å se i reklameplakater for Ralph Lauren. Foto: Ara Coutts (skjermdump)

En av utfordringene for den norske modellbransjen er at markedet ikke er stort nok til at man kan jobbe som modell på fulltid. Terskelen til yrket blir høyere av at folk må bruke mye krefter på en deltidsjobb, forteller han.

– Men vi vil gjerne ha enda flere mannlige modeller i større størrelser, sier Jonas Mangerud.

Den ferske modellen Jules Akvama ser lyst på fremtiden.

– Det er kjipt at det er svært få mannlige modeller i min størrelse nå, men jeg har virkelig troa på at det blir flere av oss snart, sier han.

Lyst til å lese flere kultursaker? Sjekk ut disse :