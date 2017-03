Flere firmaer reklamerer aggressivt og forsøker å lokke folk til det de hevder er en lettvint og rask måte å tjene penger på.

På sosiale medier opplever mange å få tilbud om å handle CFD'er eller binæropsjoner (se faktaboks). Man installerer bare en app på telefonen din og vipps skal man kunne tjene masse penger. Men for de fleste ender dette med tap.

– Gang på gang ser vi at småsparere handler produkter de ikke forstår og ender opp med å tape mye penger i løpet av kort tid, advarer Geir Holen, seksjonssjef i Finanstilsynet til NRK.

Både Finanstilsynet og Forbrukerombudet er klar over problematikken. Ombudet vil nå se nærmere på hvordan disse spekulasjonsplattformene reklamerer.

– Det å drive med dette for en vanlig forbruker er gambling, sier Jo Gjedrum, fagdirektør i Forbrukerombudet til NRK.

ADVARER: Geir Holen i Finanstilsynet advarer mot handelsplattformer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vil fraråde folk

Det virker enkelt og fristende å handle med CFD'er og binære opsjoner. Men i realiteten er det ekstremt vanskelig å tjene penger på over tid, med mindre man har inngående kunnskaper.

​ – Vi vil fraråde folk å handle i finansielle produkter de ikke forstår risikoen ved. Det er lett å la seg forlede av markedsføringen med løfter om raske gevinster, særlig i disse tider hvor bankrenten er lav, sier Holen.

Også Peter Ozsvat Carlsson, som er aksjemegler og leder i Aksjegruppen ved HiOA, advarer folk:

– Jeg vet ikke om noen som har tjent penger på binære opsjoner over tid. Det er som en ekstremversjon av et kasino. Det er bare selskapene som tjener penger på det, sier han.

Carlsson mener at folk ikke bør holde på med trading om de ikke forstår hva det handler om.

– Selv folk med min utdannelse taper mye penger på dette. 90 prosent av alle tradere mister alle pengene sine i løpet av tre måneder, sier han til NRK.

IKKE LURT: Man skal ha peiling på trading for å drive med det, sier Peter Ozsvat Carlsson, som er aksjemegler og leder i Aksjegruppen ved HiOA.

Mange ikke regulert

IG er verdens største på CFD-produkter, og de ser på det som et stort problem at mange markedsfører seg aggresivt i sosiale medier.

– Det vi leverer passer ikke for alle. Vi har en del minimumskrav som må oppfylles for å handle gjennom oss, sier Richard Teime, sjef for IG i Sverige og Norge, og peker på at flere av deres konkurrenter ikke er regulert.

Plus500 er en av de største aktørene til å tilby børsspekulasjon via sosiale medier. De tilbyr ikke binære opsjoner og spesialiserer seg på CFDer.

De skriver i en e-post til NRK at CFD-handel er en høyrisikoaktivitet og at de opplyser om risikoen. De hevder at de bare tilbyr sine tjenester via sosiale medier til folk som allerede har vist interesse for finansprodukter gjennom sine nettsøk.