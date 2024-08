Ferdig i Melodi Grand Prix

– Nå skal jeg bytte jobb. Jeg elsker MGP og Eurovision og har hatt glede av å jobbe med det i mange år.

Hvorfor gir du deg nå?

– 10 år er en anstendig lengde på et prosjekt, og nå kom dette fantastiske tilbudet opp med en norsk astronaut, så nå var tiden inne.

Karlsen skal bytte ut MGP-stjerner for å jobbe med en kvinne som sikter mot stjernene. Han skal bli kollega med Norges første kvinnelige astronaut, Jannicke Mikkelsen.

I den nye jobben skal han håndtere kommunikasjon og medier rundt Mikkelsen og romferden, samt være produsent for medieinnhold fra SpaceX- turen hennes.

Karlsen skal jobbe med den norske astronauten Jannicke Mikkelsen, der han blant annet skal håndtere mediedekningen rundt henne. Foto: SpaceX

Karlsen understreker at det ikke er på grunn av skandalene rundt årets Eurovision Song Contest at han nå velger å takke for seg.

– Det er på grunn av dette jobbtilbudet jeg fikk. Jeg har tro på at musikk og kultur er en brobygger, og så har jeg troen på at EBU får orden på arrangementet igjen.

Han tar i første omgang ni måneder med permisjon fra NRK og starter i den nye jobben 1. oktober. Innen det skal han ha gjort ferdig jobben med å finne neste års MGP-artister og låter.

Hvem som blir hans arvtaker er enda ikke bestemt. Underholdningsredaktør, Charlo Halvorsen, sier at de nå jobber med å finne den rette kandidaten.

Det jobbes nå med å finne den rette personen til den ledige stillingen, sier underholdningsredaktør Charlo Halvorsen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Vi er i full gang med å finne Stigs etterfølger som musikkansvarlig for MGP. Dette er en av musikknorges viktigste jobber, så vi tar oss tid til å finne den rette personen, med riktig kompetanse og hjerte for landets største musikkonkurranse, sier Halvorsen.