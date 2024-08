– I dag overgikk virkeligheten drømmen.

Det skriver Norges første kvinnelige astronaut, og den første helnorske astronauten, Jannicke Mikkelsen på sin Facebook-konto.

– Jeg er dypt beæret over å kunngjøre at jeg er blitt valgt som astronaut og skal tjene som fartøysjef for FRAM2-romferden.

Mikkelsen skal bli skutt ut i verdensrommet med en Falcon 9-rakett. Bilde av Mikkelsen er tatt ved en tidligere anledning, da hun gjorde en jobb for NRK. Grafikk: John Raoux / AFP/NRK

Mandag ble det kjent at hun er en av fire som skal å oppnå den første polarbanen rundt jorden. Mikkelsen blir dermed den første som filmer nord- og Sørpolen fra verdensrommet.

– Det er med stor ære jeg aksepterer min rolle, og jeg forbereder meg nå på å ta fatt på den største utfordringen i mitt liv, skriver Mikkelsen videre.

– Gjennom min karriere har jeg spesialisert meg på å bruke innovative filmteknikker mens jeg har jobbet i avsidesliggende og farlige omgivelser.

Disse fire skal ferdes over polområdet. Norske Jannicke Mikkelsen er nummer to fra venstre. De andre som skal være med på turen er australske Eric Philips, tyske Rabea Rogge og Chun Wang fra Malta. Foto: SpaceX

Mikkelsen oppdaterte også forsidebilde sitt på Facebook, der hun poserer med resten av mannskapet, med bildeteksten: «Look mum, I'm an astronaut!»

– Ydmyk og takknemlig

Mikkelsen har tidligere vært involvert i flere spektakulære prosjekter.

I 2019 var hun med på å sette verdensrekord, sammen med Hamish Harding, for den raskeste jordomflyging, kalt «One More Orbit».

I 2019 var Jannicke Mikkelsen med på å sette verdensrekord for den raskeste jordomflyvningen, kalt «One More Orbit». Foto: Jannicke Mikkelsen

Hun har også samarbeidet med den verdenskjente biologen og programlederen, David Attenborough.

– Hver av mine produksjoner har vært et trinn på veien mot min største utfordring så langt, å være den første til å filme jordens nord- og sydpol fra verdensrommet, skriver Mikkelsen.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for muligheten til å bidra med min kunnskap og erfaring til dette betydningsfulle prosjektet.

Oppdraget Mikkelsen skal være med på er en såkalt kommersiell flygning, og ikke gjennomført av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Oppdraget finansieres av den maltesiske entreprenøren og eventyreren Chun Wang. Turen gjennomfører av det amerikanske romfartsselskapet SpaceX.

SpaceX er eid av den amerikanske mangemilliardærer, Elon Musk. Hans plan er å frakte mennesker til Mars. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Arven etter Nansen og Amundsen

Navnet på romoppdraget som Mikkelsen skal delta på blir «Fram2», oppkalt etter skipet som ble brukt til å utforske Nordpolen og Sydpolen.

– Dette oppdraget handler ikke bare om utforskning og filmatiske innovasjoner. Det handler om å inspirere andre, øke bevisstheten om vårt sårbare planet og videreføre arven etter de store norske polarutforskerne som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, skriver Mikkelsen.

«Fram» var navnet på skuten brukt av Fridtjof Nansen og hans mannskap på ferden mot Nordpolen 1893–1895. Foto: Frammuseet / NRK

Den ferske astronauten sier hun vil bære det norske flagget på romdrakt sin med stor stolthet.

– Takk til alle som har støttet meg på denne reisen. Treningsprogrammet er krevende, og tiden min er en begrenset ressurs. Takk til alle som har sendt meg meldinger med lykkønskninger, kjærlighet og inspirasjon som jeg ennå ikke har svart på.

Ifølge SpaceX vil Mikkelsen og resten av mannskapet blir skutt ut i atmosfæren med en Falcon 9 rakett fra Florida. Det vil tidligst skje på slutten av 2024.

Mikkelsen jobber som frilanser for NRK.