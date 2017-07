Facebook om «lettkledde»-svindlere: Finner hele tida på noe nytt

I går fortalte NRK om Øyvind Solstad som fikk 30 venneforespørsler fra falske profiler på Facebook i løpet av en helg. Mange opplever å få forespørsler fra tilsynelatende tomme profiler, ofte med en lettkledd kvinne som profilbilde og lenker til tvilsomme nettsider.

Kommunikasjonsansvarlig for Facebook i Norden, Peter Münster, sier til NRK at svindlere på nett er slue, og at det beste man kan gjøre for å beskytte seg selv er å være forsiktig.

– Det aller mest effektive er de mulighetene vi stiller til rådighet for folk på Facebook til å rapportere mistenkelige profiler til vårt team, som gjennomgår disse og fjerner alle profiler som ikke representerer en person.

Svindlere på internett er slue Peter Münster

Peter Münster sier videre at svindlerne ofte finner nye veier for å nå folk, og at Facebook jobber kontinuerlig med å stanse falske profiler.

– Vi bruker en rekke forskjellige verktøy for at holde vår plattform fri for spam og svindel, men Facebook er en åpen plattform og arbeidet slutter dessverre aldri.

– Hver gang vi setter en stopper for en bestemt adferd, finner svindlerne på noe nytt, som vi så også setter en stopper for.

Viktig å rapportere

Ifølge Økokrim er det stabile tall på anmeldelser om nettsvindel. I 2016 henvendte 96 menn og 85 kvinner seg til politiet.

Økokrim forklarer at det trolig er mange som ikke melder fra, og at det er umulig for politiet å si noe om disse tallene.

Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukerombudet sier de har hørt om disse profilene og at det dessverre er en del som opplever å få venneforespørsler av denne typen.

RAPPORTER: Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukerombudet sier det dessverre er mange som opplever slike venneforespørsler. Foto: Hedvig Bjørgum

– Det kan være for å lure folk inn på abonnementer på forskjellige tjenester, som datingsider. Det kan også være snakk om rene bedragerier, hvor folk blir lurt til å sende penger, eller gi fra seg personlig informasjon som kan misbrukes av svindlerne.

Haugseth sier at da Facebook har muligheten til å slette profiler som ikke representerer virkelige mennesker, er det viktig at forbrukerne rapporterer.

– Derfor viktig at den som får en venneforespørsel fra en profil som ser mistenkelig ut, så er det viktig å rapportere til Facebook – en enkel prosedyre. NorSIS gir gode råd om hvordan brukerne bør forholde seg til slike svindelforsøk.

Kontinuerlig problem

Hans Marius Tessem i Slettmeg sier at de som tar kontakt med dem, ofte henvender seg i etterkant av en slik forespørsel, hvor de har klikket på lenken og lagt inn personalia.

TAR KONTAKT: Hans Marius Tessem i Slettmeg sier mange dessverre må slette slike forespørsler hver dag. Foto: Jan Tore Øverstad

– Sånn vi har opplevd det så er det to ting som gjelder, de markedsfører for enten en sexdating-side eller nettdating-side, og man må betale for å få tilgang. Noen av disse er seriøse dating-sider, mens noen prøver å få tak i nok informasjon for å kunne svindle.

Ingen grunn til panikk, bare ta det rolig og ikke aksepter Torgeir Waterhouse

– Det er mange som må fjerne flere slike venneforespørseler hver dag, sier Tessem.

Direktør i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, sier til NRK at svindel gjennom falske profiler er et kontinuerlig problem.

– Det er et godt eksempel på noe vi vil se mye av i fremtiden. Det er mange som er villige til å misbruke internett og tjenester som Facebook for å tjene penger på ufine måter.

PROBLEM: Direktør i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, sier dette er et kontinuerlig problem. Foto: IKT Norge

Han sier det kan være en rekke årsaker til at man får slike venneforespørsler.

– Det kan være at en mailadresse koblet til Facebook har havnet på en spamliste. Eller at noen man kjenner allerede har akseptert en venneforespørsel, eller at profilen din er fanget opp av pornografiske nettsteder.