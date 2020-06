Dette er «Stjernekamp»-deltagerne for 2020

«Stjernekamp» har gått på NRK 1 de siste ni årene. Ti artister konkurrerer i en rekke sjangre, og vinneren kan smykke seg med tittelen «Norges ultimate entertainer».

I fjor var det Bilal Saab (20) som vant seernes stemmer, og kunne følge i Ella Maria Hætta Isaksens fotspor som vinner av konkurransen.

Torsdag presenterer programleder Kåre Magnus Bergh artistene som skal konkurrere denne høsten.

Se presentasjonen av deltagerne her:

«Stjernekamp»-deltagerne presenteres av programleder Kåre Magnus Bergh.

Thomas Feldberg og Mona B. Riise har utgjort det faste dommerpanelet de siste seks sesongene. I tillegg har de fått inn en ekspertdommer til hver sjanger. Til høsten er det kun Riise som blir fast dommer, og så får man to ekspertdommere fremfor kun en.

– Dette kan jo ikke bli noe annet enn gøy, og bra. De er jo så forskjellige, sa dommer Riise etter presentasjonen.

Hun la til at hun har store forventninger knyttet til årets bukett.

Årets deltagere

Sandra Lyng (33).

Mosjøværingen ble først kjent gjennom «Idol»-deltagelsen i 2004. Hun har hatt hiter som «Sommerflørt» og «Play my drum».

– Hjertet dunker kjempe hardt, jeg svetter, jeg kjenner nervene allerede, sier Lyng til programleder Bergh.

– Det er godfølelse, understreker hun samtidig.

– Hvordan er det å komme tilbake til røttene i en musikkonkurranse?

– Det var jo der det starta, men jeg har gjort så mye siden da, svarer Lyng.

Det hun gruer seg mest til er at folk skal stemmes ut, og at de ikke skal være den samme gjengen uke etter uke. Når det gjelder hennes egne konkurranseinstinkt, så sier hun at hun vil nå langt, men samtidig syns det er trist om andre skal ut.

Emil Solli-Tangen (30).

Denne våren har mange seere sett Solli-Tangen konkurrere i Melodi Grand Prix sammen med broren Didrik Solli-Tangen, og som deltager i TV 2 serien «Kompani Lauritzen».

– Det er kanskje litt ironisk, men opera er det jeg gruer meg til, sier han til programleder Bergh.

– Og grunnen til det er at det er eneste stedet jeg har fallhøyde, legger han til.

Emil Solli-Tangen skal gi mer f for å prøve å kapre gullet i årets «Stjernekamp». Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Storebror Solli-Tangen tok en andre plass da han deltok, for å kapre gullet skal Emil Solli-Tangen gi enda mer f enn det broren gjorde.

Han sier det er en fighter i, men legger til at han syns det er vanskelig å konkurrere i musikk.

– Men man må jo bare prøve å gi alt, sa han.

Hege Øversveen (34).

Øversveen tok andre plassen i «The Voice» i 2012. Countryartisten har siden gitt ut to album, og beskriver musikken som «i et melodiøst grenseland mellom rock, pop og country», på sin egen nettside.

– Herregud, det er så mye jeg er spent på og gruer meg til, sier hun til programleder Bergh og legger til at det er opera hun gruer seg mest til.

Knut Marius Djupvik (32).

Djupvik ble også først kjent gjennom «The Voice», hvor han vant i 2013. Siden har han hatt roller i musikaler som «Jesus Christ Superstar», «Chess» og «Vi elsker Abba».

Han gleder seg mest til å synge en sang i rockesjangeren.

– Det er jo en kruttsterk gjeng her, som jeg er veldig bra og blir hard å konkurrere mot. Så jeg må kose meg hver lørdag jeg får være med, sa han til Bergh.

Regina «Myra» Tucker (25).

Bergens-rapperen Myra ble oppdaget på SoundCloud i 2016. Siden har hun stått på både festival- og klubbscener og blant annet jobbet med Lars Vaular på sangen «Ventet på deg».

– Jeg kan oppriktig ikke synge, sa Tucker til programleder Bergh, og la ikke skjul på at hun er nervøs.

Hun har tidligere varmet opp før en Cecilia Brækhus boksekamp. På spørsmål om det bor en Cecilia i henne også svaer hun:

– Jeg skal finne henne, hun er der inne, jeg er veldig inspirert av henne.

Vegard Bjørsmo (19).

19-åringen fra Karasjok har gitt sin stemme til en samiske versjonen av «Kristoff» i «Frost 2». Han har også gått musikklinja på Alta videregående, som er samme linje som de to foregående vinnerne av «Stjernekamp».

– Jeg har jo litt ærefrykt for opera, men det er alltid spennende å prøve noe nytt, sa han til programleder Bergh.

Les saken på nordsamisk: Fra Disney til «Stjernekamp»

Anita Hegerland (59).

Hegerland ble kjent i Norge allerede som 8-åring, og har siden solgt flere millioner plater i flere land. Denne våren har hun også vært å se på skjermen i TV 2s «Farmen kjendis».

På spørsmål om hun fremdeles blir nervøs for TV-opptredener, svarer hun:

– Jeg tenker at det skal alltid være litt adrenalin for å gjøre en skikkelig god jobb, sier Hegerland, som kjenner det litt i magen hun også før konkurransen.

– Er det en skummel ting å være veteran?

– Nå skal jeg kose meg og ha det moro. Jeg trenger ikke å bevise noe, sa Hegerland, og la til at hun har som mål å nå finalen.

Odd Einar Nordheim (48).

Nordheim ga ut debutalbumet i 2001, fem år etter at han vant TV-programmet «Med blikket mot stjernene». I 2012 deltok både han og kona i TV 2 programmet «The Voice».

Programleder Bergh introduserte han med at han har gått litt under radaren for folk flest, selv om han har drevet med musikk i mange år.

– Det her skal bli så utrolig stas, jeg gleder meg vilt, men jeg er latterlig nervøs, sa Nordheim til programleder Bergh.

– Om jeg ikke får litt bukt med sceneangsten nå så har det toget gått, avsluttet han.

Ingeborg Walther (20).

Walther er også kjent gjennom TV 2-programmet «The Voice», hvor hun deltok i 2017. Siden har hun hatt hovedrollen i forestillingen «Trolle og den magiske fela», av Alexander Rybak.

– Jeg driver også med musikal, så det gleder jeg meg skikkelig til. Og så gleder jeg meg til rock, sa Walther da hun ble presentert.

Alex Rosén (52).

Rosén er kjent for mange som TV- og radio-personlighet, men han har også vært vokalist i bandet «Go-go Gorilla og ga ut soloalbumet «Prewave» på 90-tallet.

– Dette syns jeg var på høy tid. Jeg har veldig mye å levere i alle sjangre, sa Rosén da han ble presentert.

Samtidig legger han ikke skjul på at det også er masse frykt.

– Jeg gleder meg aller mest til opera, sa han, og la til at han skal bruke sommerferie til å øve.

– Det viktigste for meg er å være nede nok, sa han.

Han la til at sang er vanskelig, og han ønsker å ta ned energien så han kan være troverdig.

De siste årene har han drevet med blant annet sang, og før koronaens inntog gjorde han tre til fire show i uken, sa han.