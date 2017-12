Er det mulig å lage en original ABC? Må ikke den nødvendigvis inneholde en oppramsing, enten tekstlig eller visuelt, av ord som begynner på a, b, eller c?

Mari Kanstad Johnsen har illustrert et titalls barnebøker for andre, denne er hennes fjerde der hun selv står for både tekst og bilder. Det er mest bilder – og de bobler over av farger, følelser og energi. For det er livet selv som skildres, slik det leves i en boligblokk akkurat nå, et sted på jorden. Dét er ikke helt sant, for det er de færreste hus som er bolig for både isbjørner, spøkelser og ostespisere. Fantasi er et godt utgangspunkt i en billedbok for barn.

En gjennomgående fortelling

Anna og mormor er på vei hjem fra barnehagen. I dag har Anna lært om bokstavene. Hun skal akkurat forklare mormor at Anna begynner på A, da hun plutselig blir truffet av en ring i hodet. Hvem eier den? Mormor og Anna går på leting i huset som ringen falt ut fra. De begynner nederst og arbeider seg oppover. Her møter de en arkitekt og en baker, en cello-gruppe og en drage. Beboerne beskrives sjelden med ord, ofte er det opp til leserne å tyde bildene og finne ut av hvem beboerne er og hvilken bokstav de kan tenkes å tilhøre.

Den som tror lille Anna finner ringens eier til slutt, har helt rett.

Likevel byr Kanstad Johnsen på en velvalgt overraskelse, som ikke skal røpes her.

Funker det?

Anna har lyst hår, blå kjole og store, gule gummistøvler. Momor har briller, stripete genser og alpelue. Mest av alt ser hun ut som en fisker fra Marseille. Jeg liker at mormor nærmest ser ut som en mann, skal ikke en mormor kunne se sånn ut også? Det ligger en insistering på å bryte med fordrommer og tradisjon i denne boken som jeg har stor sans for. Obersten med æresmedaljene er for eksempel en kvinne med store flettekringler ved ørene. Hvorfor ikke? Bruddene med det forventede er merkbare som en åpenhet, eller en nysgjerrighet på hvordan verden kan være.

Mellom hver etasje stikker Anna og mormor seg ut som fargeflekker på en hvit flate. Dette fungerer fint som en transportetappe, men ikke bare: Der det passer, får de en hilsen gjennom døren til leiligheten de har besøkt. Alle hilsenene korresponderer med beboernes bokstav. Subtilt.

Når dørene åpnes, spraker det i farger og former. Men døren kan også være lukket - med spikrede planker foran, som i en x - eller rommet bak kan fylles av znorkelyder, fra en som sover.

Fortellerglede og fargefest

Mari Kanstad Johnsens ABC ble nominert til Brageprisen. Det er lett å forstå. Boken er humoristisk, spennende og lærerik. Små lesere kan gå på leting etter ord og bokstaver i hvert oppslag. Nye oppdagelser gir boken et langt liv.

Passer for deg som

skal lære å lese

er nysgjerrig

samler på ABC'er

