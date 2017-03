– Bemanningsbyråene driver rå utnyttelse av mennesker

– Gratulerer med Tarjei Vesaas' debutantpris! Hva betyr det for deg å få en slik anerkjennelse for din første bok?

– Takk! Det betyr veldig mye, og det motiverer meg til å skrive flere bøker.

– Du har skrevet en novellesamling om folk som faller utenfor samfunnet. Hvorfor er du opptatt av å skrive om disse menneskene?

– Det handler nok om at mye av det jeg skriver om er selvopplevd. Jeg har følt disse utfordringene på kroppen. Dessuten liker jeg litteratur som handler om mennesker som befinner seg i pressede situasjoner.

– Jeg har skjønt at du har lite til overs for bemanningsbyråene? I et intervju med Klassekampen i fjor sa du at de driver med menneskehandel.

– Ja, og den påstanden står jeg fortsatt for. En så kynisk utnyttelse av mennesker burde bli forbudt, eller i hvert fall regulert i mye større grad enn i dag. Jeg kommer til å bruke en del tid på å sverte den bransjen.

– Hvorfor det?

– Fordi det rå utnyttelse av sårbare mennesker. Dette vet jeg alt om, for jeg har selv vært en del av dette i over fire år. Bemanningsbyrå er veldig lukrativt for dem som bestiller arbeidskraft, mens det for arbeiderne er det motsatte.

– Det er bare noen dager siden Norge ble kåret til verdens lykkeligste land. Tror du karakterene du skriver om kjenner seg igjen i den kåringen?

– Kanskje. Jeg føler meg i hvert fall privilegert som er født i Norge. Men selv om mange har det bra, er det dumt å ikke være kritisk. De som har utdannelse og jobb, synes sikkert at Norge er et flott land. Men jeg vet hvordan det er å falle utenfor, og da blir det tøft.

– I jurybegrunnelsen til Vesaas-prisen står det at novellene dine bør leses politisk. Er du enig i det?

– Jeg hadde en periode jeg var i opposisjon til at jeg hadde skrevet en politisk bok, men nå synes jeg det er helt fint at folk leser den slik. Samtidig vil jeg ikke stå på en prekestol heller, novellene skal jo funke som god litteratur.

– Tradisjonen tro skal årets debutantpris-vinner holde et foredrag på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Hva kommer du til å snakke om?

– Jeg vil snakke om min inngang til det å bli forfatter. Jeg fikk først en forfatterdrøm da jeg så at folk som meg kunne bli det. Jeg tenkte at man måtte komme fra middelklassen for å skrive. Det var nok en forutinntatt holdning, men det var slik jeg følte det. Jeg hadde ikke fullført videregående, og hadde gått to år uten jobb. Da tenker man ikke akkurat at noen vil gi ut boken man skriver.