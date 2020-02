Aylar Lie tapte erstatningssaken mot Petter Northug

Retten finner at det ikke er rettstridig av Northug å kommentere sin forståelse av forholdet etter at Lie omtalte ham i sammenheng med de private opplysningene. Det er i denne sammenheng en ytring som er vernet av ytringsfriheten og retten til å skrive om sitt liv.

Det kommer fram i en avgjørelse fra Oslo tingrett torsdag.

Dette skriver forlaget som gav ut boken i en uttalelse:

– En viktig dom. Denne avgjørelsen er langt viktigere enn det man kan ha fått inntrykk av gjennom media. Dette handler om retten til sin egen historie, i dette tilfellet retten til å imøtekomme private påstander om en selv som andre har brakt til offentligheten, sier forlegger Jonas Forsang i Strawberry Publishing.

Northug og forlagets advokat, Halvard Helle, tror dommen vil få konsekvenser for andre.

– Den gir en mulighet for å skrive sitt eget liv, og omtale forhold som tilhører privatlivet i utgangspunktet. Samtidig så er det viktig å understreke at dommen setter klare grenser for hva som kan omtales offentlig.

Lie sin advokat Jon Christian Elden mener dette er en balansert dom.

– Retten peker på at forlaget ikke hadde noe samtykke fra Aylar, men mener at Northugs uttalelse er holdbar etter at hun hadde uttalt seg om samme tema. Retten fant saken tvilsom, og sa at partene må dekke egne saksomkostninger, sier Elden til NRK.

Krevde utgivelsen stanset

I 2012 gir Aylar Lie et intervju til bladet Det Nye. Her snakker hun om forholdet til Petter Northug, men også om en tematikk av privat karakter. Intervjuet blir sitert i flere medier.

Seks år senere, i 2018, kommer Petter Northug med sin selvbiografi, ført i pennen av Jonas Forsang.

Her kommenterer Northug for første gang forholdet til Lie. I tillegg kommenterer Northug den private tematikken Lie hadde snakket om i bladet Det Nye.

Lie krevde å få utgivelsen stanset da hun ble gjort kjent med omtalen av seg, selv om hun ifølge forlaget skal ha blitt kjent med innholdet i omtalen før utgivelse.

Lie selv mener hun ikke ble gjort kjent med at hun var omtalt i boken før den ble utgitt.

3. februar kom striden mellom den tidligere glamourmodellen og en av Norges mest meritterte langrennsløpere opp i Oslo tingrett.

Aylar Lie krevde 100.000 kroner av Petter Northug og forlaget hans, Strawberry Publishing. Lie var tydelig på at en eventuell erstatningsum skulle gå til dyrerettighetsorganisasjonen Noah, fordi dette kun var en prinsipiell sak for henne og at dette ikke var økonomisk motivert.

– Det var viktig for meg å fortelle om alle deler av livet mitt i en slik biografi, sa Petter Northug i Oslo tingrett 3. februar.

Han fortalte også at han ikke har lest sin egen selvbiografi, som er forfattet av Jonas Forsang.