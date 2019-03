Namsosbandet D.D.E (tidligere «After Dark») stakk av med hedersprisen under årets Spellemann.

– Denne prisen har dere sannelig fortjent, sa en stolt kulturminister, Trine Skei Grande.

Her hedrer de DDE Du trenger javascript for å se video.

Et tårevått D.D.E kom opp på scenen for å ta i mot prisen.

– Det er en mann som virkelig har fortjent å oppleve dette øyeblikket, sa en gråtkvalt Bjarne Brøndbo.

– Det er veldig spesielt å stå her i dag og motta hedersprisen på den datoen Frode Viken ville ha fylt 64 år. Takk, Frode, for låtene, tekstene, historien og komikken, sa Brøndbo og ga mikrofonen videre til Vikens sønn, Daniel, som nå har tatt over sin fars plass i D.D.E.

– Gratulerer med dagen, fatter’n. Vi savner deg, sa Vikens sønn.

Feste til sola går opp

– Dette kommer fra en som har vært på fest med dere helt siden dere het «After Dark». I snart 30 år så har dere vært i alle hjem, i alle land. For meg som har et trønderrockhjerte varmer dette innerst i hjerteroten, sa statsråden.

– Dere er hele Norges D.D.E. Dere er konger. Nå skal vi feste helt til sola går opp, avsluttet hun.

Etter overrekelsen sa Brøndbo til NRK at det var sårt at Frode ikke fikk vært en del av opplevelsen.

– Hvis Frode var her i dag, ville han sagt at det sannelig var en velfortjent pris og en helt fantastisk anerkjennelse å få denne utmerkelsen, for det betyr jo at vi har fått det til.

Vant folkets hjerter

I løpet av sine 27 år har bandet med Bjarne Brøndbo i spissen solgt 1,5 millioner plater, og spilt rundt 2500 konserter over hele landet.

Bandets første singel ble lansert i 1992 med sangen «Flamma» og «Kvinnfolk, det é det beste æ vet».

Med konserter i alt fra små danselokaler til gigantiske Oslo Spektrum sto D.D.E som folkets favoritter.

Det store gjennombruddet på nasjonalt plan kom i 1996 med «Det går likar no». Det ble blant tidenes mest suksessrike norske album, og førte til en Spellemann-pris i 1996.

De solgte nærmere 300.000 eksemplarer, og er det fjerde mest solgte norske albumet gjennom tidene.

Mer fra kvelden: Se resten av vinnerne av Årets Spellemann-priser.