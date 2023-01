– Vi har gjennomgått opplysningene og finner at de gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging, skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

Opplysningene som har fremkommet i de innledende undersøkelsene inneholder blant annet «påstander om mangelfull behandling og privatisering av relasjonen mellom pasient og behandler».

– Vi har mottatt flere henvendelser om den samme psykiateren, opplyses det videre.

Statsforvalteren ber blant annet psykiateren kommentere opplysningen om at han for en pasients behandling kun har tatt betalt de første to årene.

Psykiateren bes også svare på om han har frarådet en pasient å avslutte behandlingen hos seg.

Advokat Halvard Helle representerer psykiateren, og sier at det ikke er uventet at Statsforvalteren åpner tilsynssak på bakgrunn av Rød-Larsens uttalelser.

– Det er svært viktig for meg å understreke at Statsforvalteren med dette ikke har konkludert i saken, sier han til NRK.

To tidligere varsler er også omfattet av granskingen.

– De er allerede håndtert i 2003 og 2020 uten at Statsforvalteren fant noen grunnlag for kritikk eller merknader. Det er helt utenkelig at konklusjonen nå skulle bli en annen. Det tredje varselet om manglende oppfølging skal vi sette oss ned å svare på nå, sier Helle.

Advokat Halvard Helle sier det ikke er uventet at Statsforvalteren åpner tilsyn. – Det er viktig å understreke at det ikke forelå en behandlingsrelasjon mellom dem, sier han. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hilde Rød-Larsen sier hun er glad for at myndighetene nå gransker psykiateren.

– Samtidig føler jeg, som den første varsleren, på et stort ansvar overfor de andre ofrene. Vi står i en krevende situasjon sammen, sier hun.

I et av varslene påstås det at pasienten har fått mangelfull oppfølging og helsehjelp. Et tidligere varsel om mulig pliktbrudd mot psykiateren er blitt gjenåpnet som følge av Statsforvalterens undersøkelser.

Startet undersøkelse etter anklager

Det var i november at forfatter Hilde Rød-Larsen fortalte at hun i tjueårene ble utsatt for grenseoverskridende handlinger fra en norsk psykiater.

Rød-Larsen var ikke psykiaterens pasient, men hevder at hun var syk med en spiseforstyrrelse da de to skal ha innledet en seksuell relasjon.

Hilde Rød-Larsen gikk før jul ut offentlig og etterlyste gransking av psykiateren. Foto: Sunniva Grimstad Hestenes / NRK

Via sin advokat Halvard Helle har psykiateren sagt til TV 2 at han ikke hadde kjennskap til at Rød-Larsen var syk da de to møttes.

– Han kjenner seg ikke igjen i fremstillingen forfatteren gir i dansk og norsk presse, sier Helle til VG.

Alvorlig sak

I begynnelsen av desember sa direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til VG at de har startet undersøkelser av Rød-Larsen sine anklager mot psykiateren.

Helsetilsynet tok kontakt med Rød-Larsen etter hun stod frem med sin historie i media og etterlyste gransking av psykiateren.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i dag sendt brev til Rød-Larsen der de informerer om opprettelse av tilsynssak og videre undersøkelser i saken.

Tilsyn av helse- og omsorgstjenester Ekspandér faktaboks Både Statsforvalteren og Helsetilsynet fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester i Norge. Tilsyn føres også med helsepersonell og annet personell som yter tjenestene. Det er kun Helsetilsynet som kan gi administrative reaksjoner. Dersom statsforvalteren mener det bør gis administrativ reaksjon til helsepersonell og/eller virksomheter sendes derfor saken videre til Helsetilsynet. Statsforvalteren har to mulige roller, som avhenger av vurderingen om det skal åpnes gransking: Avgjørende instans der tilsynssaker avsluttes.

Saksforberedende instans for Helsetilsynet som skal treffe avgjørelser eller avslutte saken. En administrativ reaksjon kan for eksempel være en advarsel, tilbaketrekking av autorisasjon, begrensning av autorisasjonen eller et pålegg. Om lag 90 prosent av tilsynssakene avgjøres hos Statsforvalteren. Kun de mest alvorlige sakene granskes av Helsetilsynet.

Ser på flere klager

Direktør Jan Fredrik Andresen skev i en e-post til NRK i desember at Helsetilsynet hadde vært i kontakt med «noen ganske få personer» etter at Rød-Larsen leverte sin klage.

NRK har også sett dokumentasjon på at flere personer har ønsket å komme i kontakt med Helsetilsynet for å fortelle om opplevelser med den samme psykiateren.

Skapt debatt

Etter at Rød-Larsen fortalte om sin «metoo»-historie til den danske avisen Information, har den skapt debatt blant fagfolk både i Norge og Danmark.

«Diamantkvelder» skrevet av Hilde Rød-Larsen ble publisert i juli 2022. Foto: Aschehoug

Rød-Larsen har fortalt at handlingen i romanen «Diamantkvelder» ligger tett opp mot hennes eget liv.

I romanen innleder hovedpersonen, en ung jente, et seksuelt forhold til en eldre psykolog. Hovedpersonen er ikke pasienten hans, men han inviterer henne på sitt kontor for å ha sex på en terapibenk.

I intervju med Information fortalte Rød-Larsen for første gang at hun i 20-årene innledet et seksuelt forhold til en norsk psykiater da hun selv var syk med spiseforstyrrelser. Hun var ikke hans pasient, men har sagt at psykiateren inviterte henne til å ha sex på et laken på en divan på kontoret hans.

Tilsynsmyndighetene tar sikte på å avslutte saken innen fire måneder.