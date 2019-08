Slik hyller venner og kolleger Anne Grete Preus

Anne Grete Preus sin tidligere kollega, og nære venn Per Vestaby, startet det norske rockebandet Veslefrikk (1977–1982) og Can Can (1983–1987) sammen med Preus.

– Vi har alltid vært gode venner Anne Grete og jeg. Vi har spilt sammen i ti år i Veslefrikk og i Can Can. Det var jeg som fikk helle til å prøvespille for Veslefrikk og bli rockeartist, og siden ble hun soloartist. Vi har holdt kontakten opp gjennom årene, sier han.

GODE VENNER: – Hun var kjempekreativ og veldig fin å jobbe med, sier Per Vestaby. Foto: Knut Falch / NTB scanpix

Vestaby sier dødsfallet er tungt å ta innover seg.

– Hun var kjempekreativ og veldig fin å jobbe med, men nå er det veldig lenge siden jeg har jobbet med henne. Jeg så henne før sommeren, sier han til NRK.

Den folkekjære artisten døde i natt etter en tids sykdom, ifølge hennes mangeårige venn og manager Rune Lem.

– Anne Grete var en praktfull artist og et nært og sjenerøst menneske. Vi som var nær henne sørger nå, sier Lem til NRK.

Rockeartisten med den karakteristiske stemmen, hun som alltid dro opp andre kvinnelige artister, dro hjem fire Spellemannspriser.

Fryktløs

Ole Paus var venn av Preus, og sier at for det første var det leit å høre at hun nå har gått bort.

– Det er lett å savne henne. Hun var noe helt for seg selv. Det var bare en av henne, sier han til NRK.

Han forteller at hun hadde uendelig mange strenger inni seg, og fant uendelig mange innfallsvinkler til den samme virkeligheten.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Hun var et godt menneske, og det var lett å bli glad i henne, forteller han videre. Paus trekker frem spesielt en ting han er glad for at Preus fikk oppleve.

I fjor fikk de to og Kari Bremnes Anders Jahrens kulturpris.

– Det er den høysthengende kulturprisen i Norge. At hun fikk den, det var veldig fortjent. sier han, og legger til at han vet den betød mye for Preus, og at hun satt pris på å bli verdsatt.

– Nå som hun ikke er her lenger så skulle jeg ønske hun ble enda mer verdsatt. Hun var den ene av sitt slag, forteller han.

Han beskriver henne som nysgjerrig, fullstendig fryktløs, men samtidig redd for å være til bry.

– Anne Grete var sky og fryktløs, avslutter han.

– En resurs

Plateprodusent og plateselskapsinnehaver Christer Falck sier til NRK at han i mange år har drømt om å samarbeide med artisten.

FIKK ALDRI MULIGHETEN: Christer Falck sier til NRK at han alltid drømte om å samarbeide med Anne Grete Preus. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

– Hun er den ene norske på lista mi jeg aldri hadde mulighet til å jobbe med. Har prøvd mange ganger, men aldri blitt sånn, sier Falck til NRK.

Marit Wergeland-Yates, Dekan på fakultet for kunstfag, sier at hun var i kontakt med Preus før sommeren.

Artisten var ansatt som professor ved Institutt for rytmisk musikk ved fakultetet for kunstfag siden 2017.

– Dette er forferdelig triste nyheter. Hun var sentral hos oss, og bidro i både bachelor- og mastergradene i låtskriving. Den kapasiteten hun har, og den kapasiteten hun er som menneske har vært en utrolig ressurs - både for studenter og de ansatte her ved universitetet.

Sanger og låtskriver Anne Grete Preus er død. Du trenger javascript for å se video. Sanger og låtskriver Anne Grete Preus er død.

Avlyste konserter

Anne Grete Preus fikk konstatert nyresvulst i 2007.

– Man må ikke la de tingene som er uvesentlige i livet spille noen rolle. Det er fantastisk å finnes til. Den tiden en har i livet, må man ta godt vare på, sa hun til NRK etter sykdommen.

Før sommeren i år ble alle konsertene hennes avlyst, etter at Preus på nytt ble syk.

«Rehabiliteringen etter Anne Grete Preus sin sykdom viser seg å ta lengre tid enn først antatt. Vi har derfor i samråd med lege tatt den tunge avgjørelsen om å måtte avlyse alle konserter, foreløpig frem til 1. november 2019,» opplyste hennes management foran konserten som skulle vært i Oslo Konserthus i juni.

Anne Grete Preus blir beskrevet som en samfunnsengasjert musiker som var opptatt av etiske problemstillinger.

Temaer som går igjen i Preus' tekster er følelsen av å stå utenfor, ensomheten og lengselen etter tilknytning.

«Samtidig skinner omsorgen og viljen til å synliggjøre andre mennesker gjennom den. Hjertebank. Og sjelefred. Tekstene ligger og dirrer nettopp i dette spenningsfeltet mellom hjertebankens energi, uro og begjær, og sjelefredens ro og innsikt,» står det i biografien på artistens hjemmeside.