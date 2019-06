– Google mener Fantorangen-fjerting ikke er barnevennlig

I Fantorangen-appen til NRK Super kan man ta med den folkekjære figuren på dagligdagse gjøremål, som å vaske klær, bade i svømmebasseng og gå på do.

Når Fantorangen gjør sitt fornødne kan man både se og høre at figuren promper.

Dette har fått Google til å reagere. Appen ligger tilgjengelig i Google Play – Googles appbutikk – men har blitt merket som passende for barn i alderen 9 til 12 år.

BLANDING: Fantorangen er en miks av dyrene elefant og orangutang. Den underholder på Barne-TV på NRK Super. Foto: Skjermdump

For de minste

Ifølge NRK Super-sjef Hildri Gulliksen har Fantorangens prompling vært et tilbakevendende problem for Google.

– Dette kommer opp hver gang vi oppdaterer appen vår. Det er kommunisert flere ganger fra Google at det er prompingen som er problemet. Så får vi en midlertidig godkjenning, også blir det ny merknad igjen neste gang vi oppdaterer, sier Gulliksen.

Hun forstår ikke at Google kan reagere så kraftig på Fantorangens promping.

– Fantorangen er for de aller minste, og dette er en lærings- og lekeapp for dem. Når Google markerer den for barn fra 9 til 12 år vil ikke appen dukke opp i riktig kategori. Det er en ulempe for oss, sier hun.

REAGERER PÅ REAKSJONEN: NRK Super-redaktør Hildri Gulliksen er helt uenig med Googles vurdering av Fantorang-appen. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Større diskusjon

Gulliksen understreker at både Google og NRK har et felles ønske om å beskytte barn, men at de er uenige om hva som egner seg for de minste.

– Er det viktig at fantorangen promper? Nei, selvsagt ikke. Men det er en del av en større diskusjon om publisistisk ansvar og redaktøransvaret. Det er et prinsipielt spørsmål om hva som er passende og ikke passende for barn i Norge, og hvem som skal definere det, mener hun.

Det kan også handle om ulike kulturelle oppfatninger av hva som er greit for barn, som kan være annerledes i USA-baserte Google enn i Norge.

– Dette starter med promp, attpåtil en animert promp, men det handler egentlig om demokrati, sier hun.

NRK har vært i kontakt med Google i Norge, som opplyser at de skal se på saken til uken.

Det er dette som har fått Google til å legge appen i kategorien for barn i alderen 9 til 12 år. Du trenger javascript for å se video. Det er dette som har fått Google til å legge appen i kategorien for barn i alderen 9 til 12 år.

