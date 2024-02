La oss si at du jobber med å hjelpe folk som lider på grunn av klimaendringene. Ville du da inngått et partnerskap med et selskap som driver med olje- og gass?

Det spørsmålet har både ledelsen i Røde Kors, ansatte og flere organisasjoner stilt seg.

De har landet på forskjellige svar. Vi vil gjerne høre hva du mener, men først må du sette deg inn i saken.

Olje og gass er fossilt brensel. Foto: Marit Hommedal / NTB

Et partnerskap

I høst la Røde Kors ut en melding på egen nettside der de skrev at organisasjonen har signert en langsiktig partnerskapsavtale med Equinor. Det er den største hovedpartneravtalen Røde Kors har inngått.

Fra 2023 til 2026 vil Equinor støtte Røde Kors med 20 millioner kroner i året.

I tilegg skal de samarbeide om kompetanseutvikling, og ansatte i Equinor skal få mulighet til å bidra som frivillige.

Avgjørelsen er kontroversiell.

I Røde Kors er det ulike meninger om det nye partnerskapet. Foto: NTB

Olje og nødhjelp

Partnerskapet skapte stor bekymring hos flere av de ansatte i Røde Kors. 40 personer i organisasjonen valgte å sende et bekymringsbrev til ledelsen der de fortalte at de var uenige i avgjørelsen.

– Om vi skal rope ut om klimakrisen og forsøke å hjelpe millioner av mennesker som blir rammet av klimaendringene, kan vi ikke samtidig ha et partnerskap med Equinor, sto det i brevet.

De viste til at det ikke hersker noen tvil om at fossilt brensel og utslipp av drivhusgasser står bak den globale oppvarmingen som allerede tar liv. Det at Equinor er en bedrift som har sine hovedinntekter fra olje og gass mente de derfor talte mot et partnerskap.

Ansatte i Røde Kors skrev i brevet at de er stolte av å jobbe i en organisasjon som har jobbet aktivt for å stanse klimaendringene.

Nå kan de ikke forstå at ledergruppen mener at partnerskapet med Equinor er i tråd med organisasjonens mål om å ikke inngå «samarbeid med og/eller motta donasjoner fra bedrifter som risikerer å motarbeide våre mål.»

Demonstranter i London. De protesterer mot Equinors utbygging av oljefeltet Rosebank utenfor Shetland. Foto: Gerhard Mey / Reuters

Røde Kors har selv sagt at klimaendringene er den største helsetrusselen verden står ovenfor og dersom dagens utslippsnivå opprettholdes, vil dobbelt så mange mennesker trenge akutt nødhjelp på grunn av klimarelaterte katastrofer innen 2050.

De ansatte som skrev under på brevet mener nå at organisasjonen vil undergrave muligheten til å være et troverdig talerør for mennesker i sårbare situasjoner.

99,6 prosent fossilt

Også flere organisasjoner reagerte negativt på partnerskapsavtalen og ba om et møte.

– Vi ble overrasket over at Røde Kors inngikk et partnerskap med et olje- og gasselskap da Equinors kjernevirksomhet er en av de største årsakene til at stadig flere mennesker trenger akutt nødhjelp.

Det sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Karoline Andaur er generalsekretær i WWF. Foto: Javad Parsa / NTB

Andaur viser til at energiproduksjonen til Equinor består av mer enn 99 prosent olje og gass og mener at de ikke har en troverdig plan for omstilling i tråd med Parisavtalen.

Sikrer inntekt og det humanitære arbeidet

Ledelsen i Røde Kors hadde et annet syn på saken og var godt fornøyd med signeringen.

Kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum poengterte at beslutningen hadde full støtte fra organisasjonens Landsstyre og at partnerskapet ville styrke evnen til å avdekke, hindre og lindre nød.

Øistein Mjærum er kommunikasjonsdirektør i Røde Kors. Foto: Røde Kors / Røde Kors

– Dette er den største hovedpartneravtalen Røde Kors har inngått og vil bidra betydelig til å styrke vårt humanitære arbeid og sikrer også en forutsigbar og langsiktig inntekstkilde til vårt arbeid.

Har dere opplevd dette som et dilemma? Hvordan har dere vektet ulike hensyn?

– Det fremgår av Røde Kors sine bestemmelser at Equinor tilhører en bransje vi skal være særskilt aktsomme med, men ikke utelukke.

Mjærum forklarer at det derfor ble foretatt en grundig aktsomhetsvurdering før man tok avgjørelsen.

– Konklusjonen var at Equinor blant de beste i bransjen og at Equinor også må bidra som en del av løsningen for å redusere klimagassutslippene.

Han presiserer at Røde Kors skal fortsette, med uforminsket styrke, å jobbe for å redusere utslipp, forebygge og begrense nød og lidelse som følge av klimaendringene.

2023 var det varmeste året noensinne. Dette bildet viser det tørkede Canelon Grande-reservoaret i Uruguay. Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Kommunikasjonsdirektøren viser til at staten i dag er den største mottageren av inntektene fra olje- og gassutvinningen og at Røde Kors også mottar mye penger gjennom statsbudsjettet.

– Så også uten støtten fra Equinor er det slik at en stor del av arbeidet blir finansiert gjennom inntektene fra olje- og gassutvinningen på norsk sokkel.

Ansatte forstår ikke hvordan partnerskapet er i tråd med retningslinjene?

Mjærum forteller at det handler om å balansere ulike hensyn for å ivareta mandatet og bidra til best mulig til humanitær effekt.

–I enkelte tilfeller vil det være ulike oppfatninger blant ansatte om hvilke tiltak som er riktige for å nå målene våre.

I følge Mjærum er partnerskapet i tråd med deres retningslinjer. Kommunikasjonsdirektøren viser til at de har tatt utgangspunkt i Statens pensjonsfond utland (SPU) sine retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper.

Røde Kors jobber for at nødhjelp må bli klimavennlig. I hvor stor grad vil dere stå til rette for Equinor sitt klimaavtrykk?

Mjærum forteller at Røde Kors jobber for å få ned klimaavtrykket i eget arbeid, men at de kun vil svare for eget klimaavtrykk. Equinor må svare for sitt.

Han trekker likevel fram at det har vært avgjørende for ledelsen at Equinor støtter Parisavtalen, i tilegg til selskapets uttalte ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet.

Equinors havvindanlegg utenfor Skottland. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor

Omstilling tar tid

Pressekontakt i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold, sier det er leit hvis Røde Kors opplever negative reaksjoner på grunn av støtten fra Equinor.

– Verden trenger energi, samtidig må vi kutte utslipp. Vi kan være enig i at det går for sakte. Samtidig er det viktig at omstillingen gjøres på en balansert måte sånn at vi både sikrer tilgang på energi og reduserer utslippene.

I 2018 byttet selskapet navn fra Statoil til Equinor begrunnelsen var at selskapet i større grad utviklet seg innen annen type energi. Foto: NTB

Han forteller at deres klimaambisjoner står fast.

– Siden 2015 har vi redusert utslippene fra egenopererte felt med 30 % med en ambisjon om 50% innen 2030. I tillegg akselererer vi vår fornybaraktivitet og utvikler storskala verdikjeder for karbonfangst- og lagring.

Eidsvold sier at de til og med 2023 har investert rundt 95 milliarder kroner i fornybart og lavkarbonløsninger, men at omstilling tar tid.

Equinor har tidligere gitt enkeltdonasjoner til Røde Kors.

