Hver dag går det 44 flygninger mellom Oslo og Trondheim

CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Totalt var det 222.622 innenlandsflygninger i Norge i fjor, ifølge nye tall fra Avinor.

Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen var henholdsvis de fjerde og femte travleste flyrutene i hele Europa i fjor, ifølge Eurostat.

Det er en kjent sak at nordmenn flyr mye, og i 2019 gikk en gruppe forskere ved NTNU sammen for å se på utslipp fra norsk flytrafikk i detalj.

Ett av funnene er at ruten Oslo-Trondheim alene står for 11 prosent av alle CO₂-utslippene fra innenriks luftfart i Norge.

Ved Flytogets plattformer på Oslo S kan man følge med på flygninger og avgangstider fra Oslo lufthavn. Hver dag går det cirka 44 fly mellom Oslo og Trondheim. Foto: Milana Knezevic / NRK

Mest utslipp mellom storbyene

Forskerne laget en modell som viser hva slags utslipp vi fikk på hvert eneste fly som gikk i Norge.

Ruten med størst utslipp, var Oslo-Bodø, som står for 12 prosent av utslippene fra innenriks luftfart. Alle de fem rutene med størst utslipp, går til og fra Oslo lufthavn.

– Bytrafikken var verst. De største utslippene finner man på ruter som Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen. Disse to står til sammen for om lag 20 prosent av utslippene på innenlandsrutene, sier klimaforsker Helene Muri.

SAS og Norwegian vil ikke svare NRK på hvor fulle enkeltruter er, og viser til konkurransehensyn.

– Vi har ikke sett på om flyene er fulle eller ikke, vi har sett på setekapasiteten. Men du har kanskje tatt noen av de flyene selv og sett fra erfaring at det kan være glissent, sier Muri.

Utvalgte innenlandsflyginger i Norge i 2022 Rute Avganger per år Avganger per dag (gjennomsnitt) Oslo-Trondheim 8168 22,4 Trondheim-Oslo 8109 22,2 Bergen-Oslo 7268 19,9 Oslo-Bergen 7200 19,7 Oslo-Stavanger 6338 17,4 Stavanger-Oslo 6294 17,2 Tromsø-Oslo 4203 11,5 Oslo-Tromsø 4170 11,4

Mer å rutte med

Klimaforsker Helene Muri. Foto: NTNU

Det totale flyutslippet per nordmann er også cirka dobbelt så stort når det gjelder CO₂ som både Sverige, Tyskland og Frankrike, ifølge Muris forskning. Det inkluderer både innenlands- og utenlandsflyvninger.

Grunnene til at nordmenn flyr så mye er sammensatte, forklarer Muri.

Flere steder i Europa er togtilbudet billigere og raskere enn i Norge.

I et langstrakt land med mye fjorder og fjell vil noen flygninger trolig være uunngåelige, spesielt på kortbanenettet.

– For eksempel er Oslo-Tromsø en strekning hvor det ikke er lett å finne alternativt framkomstmiddel, sier Muri.

Men det gjelder ikke alle «verstingrutene».

– Gjennomsnittsnordmannen har gjerne nok å rutte med til å kunne ta seg en helgetur og ta disse kanskje unødvendige flyturene. Tog i Norge er ganske dyrt, så når fly er billigere og raskere, skjønner man at folk velger det, sier Muri.

Et Norwegian-fly i lufta mellom Oslo og Trondheim. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK Et Norwegian-fly i lufta mellom Oslo og Trondheim. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Velger toget til Trondheim

Flyreiser innenriks står for 2 prosent av Norges utslipp, følge SSB. Når de måler utslippene fra reiser med ulike transportmidler, kommer fly ut som den minst klimavennlige måten å frakte passasjerer på, mens toget er i andre enden av skalaen.

Frida Myklebust Amdahl (22) velger alltid å ta toget om det er mulig. Hun må ta frem kalkulatoren for å regne på hvor mange ganger hun har tatt Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo.

– 56, fant jeg frem til!

Frida Myklebust Amdahl vil slå et slag for togreise. Foto: Milana Knezevic / NRK

Første tur tok hun som 15-åring, av klimahensyn. Hun tryglet moren om å få reise med tog til Natur og Ungdom-møte i Oslo.

Da falt hun pladask for toget, både som en måte å unngå fly, og for reisen i seg selv. På telefonen har et eget notat med tittelen «rare opplevelser på Dovrebanen».

– En gang var det et danseband i kafévognen som bød opp til dans. En annen gang var det en hel vogn med hunder som skulle på utstilling, ler hun.

Frida Myklebust Amdahl har tatt toget 56 ganger på en strekning der mange tar fly. Foto: Milana Knezevic / NRK

Men Fridas kjærlighetshistorie hører fortsatt til sjeldenhetene. Hver dag går det 22 fly hver vei Oslo-Trondheim, ifølge Avinor.

Frida er klar på at hun er klimaengasjert og opptatt av å kutte egne utslipp. Hun etterlyser billigere, hyppigere og raskere togavganger for at det ikke bare skal være for spesielt interessert.

Samtidig oppfordrer hun folk til å se mulighetene med tog allerede i dag. Som at man slipper reise til og fra flyplasser, sikkerhetskontroller og venting på bagasje.

– Det er en mulighet til å jobbe. En mulighet til å slappe av. En mulighet til å gjøre noe godt for klima, mens du sitter med øynene lukket, legger hun til.

Landskap langs ruten Oslo-Trondheim. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Ikke lett å finne alternativer

Flybransjen vil selv kutte utslipp ved hjelp av teknologi. Avinor trekker frem elfly, mer effektive fly og drivstoff med lavere utslipp. Regjeringen peker også på CO2-avgifter.

Muri ved NTNU anerkjenner at det er geografiske utfordringer med utbygging av jernbane i Norge, men mener det ellers ikke bør være så vanskelig.

– Tiden det tar å ta tog mellom byene i Norge har faktisk økt. Det tar lengre tid nå enn det har gjort før. Det er litt bemerkelsesverdig og tar ting i litt feil retning, sier hun.

– Økt kapasitet, økt hastighet og tilgjengelighet av stabilt bredbånd i togene er tiltak som kan bidra til å skifte trafikk fra luften og ned på jernbanenettet.

Samferdselsdepartementet hadde ikke anledning til å svare på NRKs spørsmål om saken før publisering.

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Frankrike forbyr noen korte flyruter

Frankrike skal nå forby tre populære flyvninger fra Orly-flyplassen i Paris i et forsøk på å redusere landets CO 2 -utslipp.

EU-kommisjonen ga før jul Frankrike grønt lys for å innføre forbudet av innenriksflyginger mellom Orly og byene Bordeaux, Nantes og Lyon, skriver nettstedet Electrek.

Frankrike foreslo i 2021 å forby kommersielle kortdistanseflyginger i landet, men var avhengig av EU-godkjennelse som følge av betydelig motstand til forslaget fra fagforeningen UAF, skriver NTB. Loven skal også legge begrensninger på bruken av privatfly.