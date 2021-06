Aktor mener at også sønnene på 18 og 16 år bør i fengsel etter konflikten som toppet seg mellom en norsk-somalisk og en etnisk norsk familie i Elverum i fjor.

Faren og de to sønnene i den etnisk norske familien er tiltalt for trusler og vold etter en konflikt som har pågått i flere år. Konflikten førte til slutt til at en norsk-somalisk familie flyttet fra byen på grunn av saken.

Den tiltalte familen mener på sin side at de er mistolket og urettferdig behandlet.

– Det er ikke riktig at en far som har opplevd mest traumer skal dømmes til fengsel og erstatning. I tillegg ble han kvestet og utsatt for spark og slag, sa forsvarer til faren, Jostein Løken i sin prosedyre.

Trakassering på grunn av hudfarge

Aktor Helge A. Eidsvaag mener saken handler om en familie som har litt andre holdninger til andre mennesker enn gjennomsnittet.

– Hva er det som gjør at en ungdom oppfører seg på den måten, undret aktor seg over i sin prosedyre i retten fredag ettermiddag.

Det ble lagt ned påstand om 30 dager i fengsel for den eldste av sønnene og 65 dager, hvor 50 dager er betinga, på den yngste.

Han mener det handler om ren trakassering av andre mennesker på grunn av hudfarge.

I retten har tiltalte derimot forklart at han var redd for sine egne barn.

Den forklaringen festet ikke aktor stor lit til.

– Han viser liten innsikt i andres følelser og hva de må føle for sine barn, sa aktor i sin prosedyre.

Bistandsadvokat Willy Saar Pedersen mener faren bør betale 60 000 kroner i erstatning til hver av de tre norsk-somaliske kvinnene. Han mener 18-åringen bør betale 40 000 til hver av dem, mens 16-åringen bør betale 25 000 kroner.

SPRER FRYKT: Bistandsadvokat Willy Saar Pedersen mener de norsk-somaliske damene har vært utsatt for så mye at de må en skikkelig oppreisning. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Dette er en familie som sprer frykt, sa han i sin prosedyre.

Han mener det ikke handler om familiekonflikt. Det er en språkbruk overfor en gruppe som er rasistisk motivert over lang tid.

– Urettferdig

Farens forsvarer Jostein Løken ba om betinget reaksjon for det han er tiltalt for. I sin prosedyre hevdet han at hans klient var det største offeret i saken og at han var urettferdig behandlet.

– De som har utsatt ham og hans sønn for vold går fri mens han selv må i fengsel, sa Løken i sin prosedyre.

Løken mener det er mye av forklaringene i denne saken som ikke stemmer. At ingen av vitnene har sett at han slo den norsk-somaliske mora.

VAR OFFER SJØL: Forsvarer til den etnisk norske familiefaren, Jostein Løken, mener klienten hans også er offer i saken. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Han mener lov om provokasjon kommer til rette her fordi han hørte sønnen hadde blitt slått.

Han vise også til belastningen saken har vært for familien i lokalsamfunnet.

Barna har måtte bytte skole på grunn av mobbing og utfrysing.

Forsvarerne til de to sønnene ba om frifinnelse av guttene på 18 og 16 år.

– Hele merkelappen på saken er trist. Ting har kommet på feil spor i et velregulert samfunn. Så ender det med at en 15-åring må bytte skole og kameratene forsvinner, sa Over Herman Frang.

Advokat Brynjar Nielsen Meling som forsvarer 18-åringen viste til at det er to helt forskjellige versjoner av det som skjedde.

– De tiltalte har sin versjon, fornærmede har sine. Vi kommer ikke noe nærmere. Minnene blir påvirket av det ståstedet vi har, sa han i retten.

Plaget flere med utenlandsk bakgrunn tidligere

Den tiltalte faren ble i 2018 dømt for diskriminerende adferd overfor den norsk-somaliske familien. De fornærmede har forklart at både de og andre med mørk hud i flere år har vært plaget av sønnene i den etnisk norske familien.

Det toppet seg i fjor sommer etter at ei norsk-somalisk mor som familien kjenner, ble stoppet av sønnene da hun var på veg hjem.

De nektet å slippe henne forbi og kom med rasistiske utsagn.

Derfor reiste to av døtrene i den norsk-somaliske familien med tre venninner til den etnisk norske familien for å snakke med mora for å få slutt på trakasseringen.

Det endte med at sønnene jaget dem med hund og slagvåpen.

Den etnisk norske familien har forklart at det var fordi sønnene som var alene hjemme ble redde da noen kom på døra sent på kvelden.

I retten har de hevdet at konflikten skyldes at noen i den norsk-somaliske familien skal ha stjålet eller gjort hærverk på syklene deres for flere år siden.

Hevder sønnen slo til den norske faren

Under masseslagsmålet som skjedde 29. juni fjor utenfor boligen til den norsk-somaliske familien ble den tiltalte faren slått i bakken. Det har flere vitner bekreftet. Men ifølge flere vitner var det den etnisk norske familiefaren som slo først. Sønnene hans skal også ha vært svært aktive.

Videoer som ble spilt av i retten viser en ganske kaotisk situasjon der begge parter er aggressive mot hverandre.

Etter at faren ble slått i bakken har vitner fortalt at de så at han og sønnene henta gjenstander bak i bilen som de jaget de utenlandske ungdommene med.

I retten har både far og sønnene i den etnisk norske familien forklart at det var sønnen til den norsk-somaliske familien som slo både sønnen og faren 29. juni.

Flere av naboene som var vitne til slagene mot faren har forklart at den som slo var lys i huden og ikke norsksomalier.

Dom i saken faller 9. juli.