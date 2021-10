E6 på Oppdal er i dag stengt. Helikoptre har sluppet ned store vannmengder for å løsne steinmassene - som de siste dagene har skapt trøbbel for bilistene etter et skred søndag.

– Vi slipper 1000 liter av gangen ned på løpsområdet som fortsatt ser ustabilt ut, forteller geolog i Statens vegvesen, Hallgeir Dahle.

Geologene skal teste om resten av det ustabile området løsner slik at det ikke raser ut av seg selv fremover.

– Vi prøver nå med 20 vannbomber, forteller Terje Engstrøm, kontrollingeniør i Statens vegvesen.

VANNBOMBE: Mange tusen liter vann skal løsne stein. Foto: Even Lusæter / NRK

Stort rasområde

Søndag raste store steiner fra fjellet og ned på E6. Raset ble først oppdaget av en politipatrulje som var i området og meldte fra like etter klokka 9 søndag morgen.

Veien var stengt frem til mandag, men åpnet så noen timer før den igjen ble stengt av sikkerhetshensyn etter mørkets frembrudd.

SPRENGER LØS STEIN: Et helikopter har i dag flydd skytteltrafikk for å frakte vann over rasområdet, 350 høydemeter opp i fjellsiden langs E6. Foto: Even Lusæter / NRK

Veien ble da stengt mellom Dombås og Oppdal mens ekspertene undersøkte rasfaren og begynte opprydningsarbeidet.

Rasområdet er 150 meter bredt og ligger på 350 høydemeter opp i fjellsiden.

Minst tre store steiner lå i veikanten på begge sider av E6. Etter det NRK kjenner til skal blokkene ha veid mellom 10 og 15 tonn.

– Det mye løs stein og masse, forteller Engstrøm i vegvesenet om raset.

STEINBLOKKER: Flere store steinblokker vitnet om at store krefter har vært i sving i fjellsiden langs E6 i Drivdalen. Tre blokker på mellom 10 og 15 tonn lå tett inntil veibanen da geologene kom frem etter raset søndag. Foto: Politiet

Ifølge Vegvesenets geologer har fronten av steinskredet gitt etter å ha glidd i lang tid og avga søndag et større skred.

Også lenger sør på E6 har steinras skapt trafikale utfordringer de siste dagene. I går var veien stengt mellom Fåvang og Ringebu i Gudbrandsdalen etter steinsprang.

DRONE: Vegvesenet undersøkte søndag rasstedet med drone og fant ut at et større fjellparti hadde glidd ut med steiner på mellom 10 og 15 tonn. Foto: Halgeir Dahle, Statens vegvesen

Tidligst åpning i morgen

I dag må bilistene belage seg på mer venting og omkjøring mens ekspertene jobber med å frigjøre steinen oppe i fjellsiden.

E6 holdes stengt under sprengningsarbeidet fordi ekspertene frykter at stein skal rase ut over veien.

– Vannbombing er en vanlig metode, spesielt i løsmasser og småstein, beskriver Dahle.

Bilistene har siden søndag måttet kjøre om riksvei 3 via Østerdalen.

Det er ventet at E6 åpner igjen kl. 09 onsdag morgen.