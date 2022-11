Etter nesten 17 år som trener for Mjøndalen sa det i sommer stopp.

Nå venter nye eventyr i Kongsvinger.

Vegard Hansen, som selv spilte for klubben på slutten av 90-tallet, ble torsdag presentert som den nye hovedtreneren til Kongsvinger.

– Det er en veldreven og flott klubb med tradisjoner og historie. Det er en supporterskare som har vokst veldig. Også er det et veldig godt fotballag. Det er kanskje det aller viktigste, sier Hansen.

NY TRENER: Tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen ble torsdag presentert som ny trener for Kongsvinger. Mannen som førte Mjøndalen fra 3. divisjon til Eliteserien har den siste tiden fulgt KIL tett som TV-ekspert for Discovery. Foto: Stein S Eide / NRK

En fortid i klubben

Eirik Mæland annonserte den 28. juni i år at han ikke fortsetter som hovedtrener for Kongsvinger IL Toppfotball. Mælands nåværende avtale gjelder ut sesongen.

Hansen har lenge vært koblet til jobben, og i starten av november bekreftet Kongsvingers daglig leder Espen Nystuen at Hansen hadde vært i samtaler med klubben.

– Jeg synes Nystuen er en av de flinkeste fotballederne i landet, så jeg gleder meg til å jobbe med ham. Også er laget veldig godt. De var imponerende gode nå i høst. Jeg håper vi får beholde flesteparten av dem, sier Hansen.

TILBAKE TIL KLUBBEN: Kongsvinger hadde pressekonferanse torsdag ettermiddag, hvor det ble offentliggjort at Hansen skal lede klubben i 1. divisjon neste sesong. Foto: Shad Madian / NRK

53-åringen har fortid som spiller i klubben og fikk en sesong KIL-drakta i 1998.

Kongsvinger avsluttet årets sesong på imponerende vis og spilte om opprykk til Eliteserien, men i kvalifiseringsfinalen ble det stopp mot Sandefjord. Det betyr et nytt år i OBOS-ligaen.

– Jeg gleder meg til å komme dit. Det blir gøy å prøve å utvikle videre det de har gjort de siste åra, sier Hansen.

– Føler bare på sorg

Vegard Hansen fikk i august sparken som Mjøndalen-trener. Under et pressetreff samme dag var det en tydelig emosjonell Hansen som takket for seg.

– Føler bare på sorg egentlig, sa han til Drammens Tidende etter pressekonferansen.

– Jeg har sagt at jeg ikke klarte å si opp selv. Så styret kom til den beslutningen.

Hansen hedret nemlig styret som tok avgjørelsen, og berømmer dem for det tøffe valget de ble nødt til å ta. Han vil alltid ha en plass i hjertet for den gamle klubben.

– 17 år i en klubb setter jo spor. Mjøndalen blir sittende i meg en god stund. Det blir jo spesielt å sitte på bortebenken, sier han.

TAKKET FOR SEG: Molde møtte Mjøndalen i eliteserien 2020. De to trenerne, Vegard Hansen og Erling Moe ønsket hverandre lykke til. I august i år takket Mjøndalen-treneren for seg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Tar med Mjøndalen-tradisjon videre

53-åringen har trent bruntrøyene siden 2006 og blir sett på som en klubblegende.

Og kanskje tar han med seg en tradisjon fra sitt gamle lag.

– Hver gang vi vant i Mjøndalen, særlig i eliteseriekamper, så sang vi motstanderens sanger. Om vi skulle slå Mjøndalen så kan det hende Nystuen og jeg synger «Branna slå», ler han.