Medier: Vegard Hansen har fått sparken i Mjøndalen

Padling: Virik klar for EM-finale på 1000-meteren

Maria Virik padlet inn til tiden 4.02,816 og sikret seg plass i finalen på singel 1000 meter under EM i München.

Virik endte 0,923 bak ungarske Noemi Pupp, som vant heatet. De tre raskeste i heatet kvalifiserte seg direkte til finalen. 4.- til 6.-plassen gikk til semifinale.

Jon Amund Vold var også i aksjon i vannet i München og er klar for semifinale på både 500 og 1000 meter singel. Han kom i mål på 6.-plass på 500-meteren, 4,296 sekunder bak serbiske Bojan Zdelar, som var raskest i heat to. På 1000-meteren endte han på 5.-plass, 5,224 sekunder bak portugisiske Fernando Pimenta, som vant det andre heatet.

Hedda Øritsland tok seg også videre til semifinalen på singel 500 meter. Øritsland padlet inn til 5.-plass i sitt heat, 4,677 sekunder bak vinneren.

De norske duoene bestående av Kristine Amundsen/Anna Sletsjøe og Vemund Næss-Jensen/Hakeem Teland tok seg også videre til semifinalene på double 500 meter.

Amundsen og Sletsjø er også klare for semifinale på double 1000 meter, til tross for at de endte hele 19,611 sekunder bak den polske duoen som vant heatet.(NTB)