Emosjonell avskjed med Vegard Hansen: – Føler bare på sorg

Torsdag ettermiddag kom beskjeden om at Mjøndalen-trener Vegard Hansen er ferdig som leder for bruntrøyene. Under et pressetreff samme dag var det en tydelig emosjonell Hansen som takket for seg.

– Føler bare på sorg egentlig, forteller han til Drammens Tidende etter pressekonferansen.

I 16 år har han ledet klubben.

– Jeg har sagt at jeg ikke klarte å si opp selv. Så styret kom til den beslutningen.

Hansen hedrer nemlig styret som tok avgjørelsen, og berømmer dem for det tøffe valget de ble nødt til å ta.

Det er to dager siden han selv fikk beskjeden. Han forteller at de siste treningene har vært krevende, siden spillerne først mottok beskjeden i dag.

– Ha har vært utrolig viktig i min fotballkarriere, men også som menneske, konstaterer kaptein Joackim Olsen Solberg.

Mjøndalen-kapteinen var også til stede under seansen og tydelig preget av oppsigelsen. Spilleren fortalte at nyheten kom som et sjokk i garderoben da de tidligere på dagen fikk beskjeden.

Hansen presiserte fler ganger hans sorg over avslutningen med klubben, men ønsket likevel laget lykke til videre.

– Jeg skal være deres største supporter, smilte han.