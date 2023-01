– Når man sier man er hjemme på grunn av psykisk helse så kommer det spørsmål. Sier du at du har feber så trenger du liksom ingen begrunnelse.

23 år gamle Aurora Wallumrød er ikke overrasket over funnene i en ny ung-undersøkelse. Den viser at over en av tre mellom 18-39 år har tatt sykefravær grunnet stress eller angst.

Flertallet tør ikke å opplyse om dette til arbeidsgiver. Isteden oppgir de en annen årsak til sykefraværet.

Aurora studerer TV-ledelse på andreåret ved Høgskolen i Innlandet. Hun skal snart ut i arbeidslivet, og håper at det er rom for åpenhet rundt psykisk helse på arbeidsplassen hun kommer til.

Redd for å bli stemplet som lat

35 prosent i alderen 18-39 år har tatt seg fri fra jobb på grunn av stress eller angst.

Noen flere enn dette oppgir at de ikke ville føle seg komfortabel med å snakke åpent med sin nærmeste leder om å føle seg stresset, engstelig eller om andre psykiske helseutfordringer.

Det viser en global undersøkelse med over 23.000 respondenter i regi av kompetansehuset Deloitte.

Aurora kjenner flere på hennes alder som har blitt hjemme fra skole og jobb på grunn av psyken, men som har oppgitt en annen årsak til nærmeste leder.

– Jeg kjenner folk som gjør det av ulike grunner. Noen har personlige problemer hjemme. For andre er det at summen av ting er for mye, sier hun.

IKKE LATSKAP: – Du har de som er for å sette fokus på mental helse, også har du de som tenker det er latskap, eller som snakker negativt om psykisk helse. Jeg tror mange er redde for å havne i den båsen, sier studenten. Foto: Mette Vollan / NRK

Hun tror det i mange tilfeller handler om at unge voksne er redd for å bli stemplet som lat eller lite arbeidsvillig.

– Jeg kjenner ingen på min alder som blir hjemme fordi de egentlig bare er late. Jeg tror det kan være lurt å ta en fridag om man ikke har det bra. Men om det blir et problem over tid, så trenger man jo hjelp.

Fremdeles tabu

Cecilia Flatum er leder i Deloitte. Hun forteller at noen av årsakene til unge voksnes bekymringer er levekostnader og arbeidspress.

– Undersøkelsen viser at de vil ha en balanse mellom arbeid og privatliv. Over halvparten sier at arbeidspress er en av årsakene til at de er slitne. De sier de ønsker mer fokus på mental helse.

TRYGGE ROM: Cecilia Flatum er leder av Consulting i Deloitte og vinner av ODA sin mangfoldspris 2022. Hun har selv jobbet mye med å skape trygge rom på arbeidsplassen. – Jeg opplever et ekstra ansvar for våre yngre ansatte, og vektlegger mye åpenhet, sier hun. Foto: Nadia Faris / Deloitte

Flautum forteller at unge voksne er åpne om mental helse med hverandre, men at resultatene fra undersøkelsen viser at temaet fremdeles er tabu å snakke åpent om.

– Det er flere tiltak hos arbeidsgivere rundt mental helse, men mange selskaper klarer ikke å skape trygge nok rom. Kanskje har alle ikke den åpenheten vi burde hatt, sier hun.

Mener arbeidsgiver bør tørre å spørre

Hvert år koster sykefravær det norske samfunnet 69,6 milliarder kroner, ifølge SSB.

Danielle Wright er psykologspesialist ved poliklinikk Psykisk helse og arbeid ved Diakonhjemmet Sykehus. Hun sier det gjør godt for den psykiske helsen vår å opprettholde rutiner, samt få tankene over på andre ting.

– For de aller fleste er det bra for helsa å være på jobb, selv på dager hvor det kan være krevende på grunn av psykiske plager.

Likevel er det viktig at man ikke bør presse seg unødig over lang tid, og at dersom man opplever at plagene vedvarer eller forverres, så bør man søke hjelp, sier hun.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte noen av disse lavterskeltilbudene: Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40, eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no

Røde Kors sin tjeneste Kors på halsen er for deg under 18 år. Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsiden korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse Hjelpetelefonen : Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no Foreldresupport: Ring 116 123 (tast 2) Studenttelefonen: Ring 116 123 (tast 3)

: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no Mental Helse Ungdom. Rettet mot unge voksne i alderen 18-36 år. Chattetjeneste på nett mandag til fredag fra klokken 18.00-21.00: www.mhu.no.

Alarmtelefonen for barn og unge. En gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefon 116 111.

Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp. Du kan også snakke med din fastlege.

Wright møter ofte pasienter som ikke oppgir hvorfor de er borte fra jobb.

– Det er lettere å si at man har vondt i ryggen eller at man er forkjøla, enn å si at man har angst.

Hun sier noen er redde for hvordan de fremstår om de er åpne om sine psykiske plager til sjefen.

– Vi merker at det har blitt vanligere å kunne prate om det, men det er nok fortsatt en viss stigma knyttet til dette. Mange er redd for at man kan fremstå svak - eller gi inntrykk av at man ikke er den rette for jobben.

GI ROM: – Jeg tror man som arbeidsgiver kan være flinkere til å tørre å spørre om det går bra, sier psykologspesialist Danielle Wright. Foto: Privat

Wright sier at arbeidstakere ikke nødvendigvis alltid trenger å være åpne om sine psykiske plager. Hun mener likevel det er viktig med en åpen dialog på arbeidsplassen, og at ledere legger til rette for dette.

– Om man opplever at noen er borte eller at det ikke virker som de har det helt bra, så bør man som leder tørre å si at «det ser ut som du har hatt det litt vanskelig i det siste. Er det noe vi kan hjelpe deg med slik at det blir lettere for deg å være her?».

– Men min erfaring er at de fleste som velger å si noe blir tatt godt imot, legger hun til.